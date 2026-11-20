Face aux Bleus, c’est un élément important du dispositif de Felipe Contepomi qui est contraint de laisser sa place. Justo Piccardo jouit désormais d’une grande renommée dans l’élite française, à tel point que sa formation montpelliéraine ne semble plus pouvoir se passer de lui.

Il a disputé 8 matchs de Top 14 cette saison, pour 475 minutes au total. Un temps de jeu qu’il cumule avec la sélection, lui qui est également un élément central de l’Argentine.

Cette charge semble lui avoir coûté la rencontre face aux Bleus, le joueur de 24 ans montrant des signes de fatigue, ce qui ne plaît pas du tout au sélectionneur.

''On peut être craints'' : et si le MHR devenait le prochain cador français du rugby européen ?

"Piccardo a joué onze semaines d'affilée"

Quand on regarde la situation de plus près, on comprend toute la frustration de Felipe Contepomi envers son joueur. Et pour cause : après avoir constaté, grâce au GPS intégré, des signes de fatigue chez Justo Piccardo face à l’Italie, le sélectionneur a préféré le mettre au repos face aux Bleus.

Un choix raisonnable, qui s’explique aussi et surtout par l’importance du joueur en vue du prochain Mondial notamment. Une situation qui aurait dû être évitée, selon ses dires, puisque des accords, dont nous ne connaissons pas la forme, avaient été passés entre le club et les Pumas pour limiter son temps de jeu.

Justo Piccardo a pourtant enchaîné 11 semaines d’affilée sans véritable coupure, ce que reproche l’ancienne gloire du Stade Français.

"Piccardo a joué onze semaines d'affilée. Nous avions déjà constaté une baisse de son GPS lors du dernier match qui laisse penser à une fatigue physique, ce que nous disons depuis un certain temps. Bernard Laporte et Joan Caudullo n'ont pas respecté l'accord que nous avions et nous avons dû gérer sa charge de travail ces deux dernières semaines. Je souffre lorsque ces accords ne sont pas respectés, car cela signifie que deux personnes se sont engagées et que l'une d'elles n'a pas tenu parole. C'est ce qui est frustrant. "

Felipe Contepomi sélectionneur de l'Argentine (L'Équipe)

Pas de Piccardo ! C’est littéralement le meilleur argentin de ce nations championship pourtant. On va prier pour que notre taureau ne ce soit pas blessé. Il faut aussi dire qu’il a énormément joué depuis le début de la saison .. — MHR_Actu (@MHR_Actu) November 19, 2026

Montpellier entre deux chaises

Si son temps de jeu a explosé en ce début de saison, c’est aussi parce que le MHR manque clairement de solutions à son poste.

Lennox Anyanwu et Arthur Vincent ont été plus ou moins présents en ce début d’année, mais Joan Caudullo a dû se passer de l’excellent Auguste Cadot depuis la deuxième journée, et du polyvalent Dimitri Delibes après la première journée de Champions Cup.

Seuls trois choix s’offrent donc au manager du MHR, même si ce dernier ne s’est pas fait prier pour faire évoluer les trois ensemble sur le terrain, en replaçant l’Argentin au poste de flanker face au Stade Toulousain lors de la quatrième journée. Chose qu’appréciera sûrement Felipe Contepomi.

Cette équation aurait cependant pu profiter à la jeune garde du MHR, qui, comme vous avez pu le lire dans nos colonnes, paraît extrêmement prometteuse.