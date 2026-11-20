La victoire du XV de France sur les Springboks (21-19) a relancé la bataille au sommet du rugby mondial. Les Bleus ont retrouvé la troisième place du classement World Rugby, tandis que la défaite surprise des All Blacks au pays de Galles (35-28) a permis à l'Afrique du Sud de conserver son fauteuil de leader. Mais ce samedi 21 novembre, trois rencontres pourraient encore chambouler la hiérarchie mondiale, indépendamment des enjeux de qualification pour la finale du Nations Championship.

L'Irlande peut passer de la 4e à la 1re place

Selon les projections de RugbyPass, l'Irlande pourrait réaliser une sacrée opération. Actuellement quatrième avec 88,70 points, derrière l'Afrique du Sud (91,53), la Nouvelle-Zélande (90,65) et la France (89,05), le XV du Trèfle peut prendre les commandes dès samedi soir.

Pour cela, les hommes d'Andy Farrell devront battre les Springboks avec au moins 16 points d'écart, tout en espérant une défaite ou un nul des All Blacks face à l'Angleterre. Un sacré défi pour les Irlandais, qui n'ont plus dominé les Sud-Africains avec une telle marge depuis leur succès 38-3 à Dublin, en novembre 2017. Leur dernière confrontation à l'Aviva Stadium, en 2025, s'était même soldée par une défaite 24-13.

Pourquoi les 15 points d'écart comptent autant

Cette différence de points possède une importance particulière dans le calcul du classement. World Rugby applique un système d'échange de points tenant compte du résultat et du niveau respectif des adversaires. Une victoire par plus de quinze points multiplie par 1,5 les points échangés. Autre subtilité : depuis le 1er juillet 2026, l'avantage du terrain n'entre plus dans le calcul.

Concrètement, selon les simulations publiées par Planet Rugby, un succès irlandais de 16 points ou davantage ferait grimper les Verts à 90,63 points, contre 89,61 pour les Boks. Avec une victoire plus étriquée, l'Irlande atteindrait seulement 89,98 points et resterait derrière les Sud-Africains (90,25).

Le XV de France peut également en profiter

Et les Bleus dans tout ça ? Une victoire contre l'Argentine leur permettrait de grimper à 89,35 points, voire 89,51 en cas de succès de plus de quinze unités. Si la Nouvelle-Zélande s'incline en Angleterre et que l'Irlande ne bat pas les Springboks, la France pourrait retrouver la deuxième place mondiale, qu'elle n'a plus occupée depuis octobre 2023.

Les All Blacks jouent également gros à Twickenham. Une lourde défaite contre l'Angleterre, combinée à des succès français et irlandais, pourrait les faire chuter jusqu'au cinquième rang, égalant leur plus mauvais classement historique. Voilà qui promet quelques regards attentifs sur les autres planchots, samedi, entre deux calculs pour le Nations Championship.