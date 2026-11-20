On savait que le Stade des Alpes accueillait aussi des matchs de football, mais on ne s'attendait pas à voir un troisième ligne nous sortir un geste digne d'un attaquant de Ligue 1. Jeudi soir, Baptiste Abescat-Leroy a inscrit un essai complètement improbable, participant au succès de Grenoble face à Provence Rugby (41-30). Une victoire de prestige qui met fin à l'invincibilité du leader après dix journées de Pro D2.

Une aile de pigeon au milieu des défenseurs

À la 67e minute, Sam Davies tente une passe au pied par-dessus la défense provençale. Thomas Alary récupère le cuir et transmet après contact, mais son ballon arrive bien bas pour Abescat-Leroy. Le troisième ligne improvise alors une aile de pigeon pour prolonger sa course, récupère la gonfle et file entre les poteaux. Un geste aussi inattendu qu'efficace.

Avec plusieurs défenseurs sur le dos et une passe difficile à négocier, Abescat-Leroy trouve une solution que bien peu de rugbymen auraient tentée. Le ballon reste vivant et Grenoble inscrit son quatrième essai. De quoi rappeler que les gestes techniques les plus spectaculaires ne sont pas toujours réservés aux trois-quarts.

Le nom de @FCGrugby n'est pas usurpé ! Baptiste Abescat est là pour le prouver ⚽️ #PROD2 https://t.co/sEjgUg8ln1 — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) November 19, 2026

Grenoble a puni chaque espace laissé par Provence

Cette inspiration s'inscrit dans une deuxième période particulièrement réussie des Isérois. Après une première mi-temps serrée (10-9), Hugo Trouilloud participe au deuxième essai, conclu par Nathan Coutin. Puis Barnabé Couilloud signe son doublé au terme d'une contre-attaque lancée depuis les 22 mètres grenoblois par Davies. À la 52e minute, le FCG mène déjà 24-9.

Et Provence peut nourrir quelques regrets. Juste avant l'exploit d'Abescat-Leroy, un essai de Yannick Youyoutte est refusé pour un écran de Teimana Harrison. Les Aixois auraient pu revenir à quatre points avec la transformation. Au lieu de cela, Grenoble prend dix-huit longueurs d'avance (34-16). Une séquence qui résume les difficultés provençales à concrétiser leurs occasions.

Le bonus offensif s'envole à la sirène

Malgré cinq essais inscrits, Grenoble repart pourtant sans bonus offensif. Après la réalisation de Romain Ruffenach sur ballon porté, les Isérois possèdent les trois essais d'avance nécessaires. Mais Valentin Ibanez marque sur la dernière possession provençale et réduit cet écart à deux essais. Un dénouement frustrant pour les locaux.

Le FCG grimpe provisoirement sur le podium et prouve qu'il peut faire tomber les grosses cylindrées du championnat. Provence, qui comptait neuf victoires et un nul avant ce déplacement, découvre enfin la défaite. Mais de cette soirée à huit essais, on retiendra probablement longtemps le drôle de numéro de footballeur d'Abescat-Leroy.