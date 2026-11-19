L’après-match de ce France-Springboks a fait grand bruit. Et pour cause : du côté des vaincus, le double champion du monde a jugé certaines décisions litigieuses.

Sans pour autant lui donner tort sur l’ensemble des points soulevés, un adage veut qu’on sache balayer devant sa porte.

Une action isolée, notamment lors de la dernière séquence, laisse en effet penser que le talonneur Malcolm Marx a tenté de mettre "une poire" au capitaine du XV de France, Antoine Dupont.

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Malcom Marx ce coquinnas

Même si le coup semble léger, Malcolm Marx n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise. D’après les images qui circulent, l’action a lieu lors de la dernière séquence du match : après avoir relâché une passe, le talonneur sud-africain semble regarder Antoine Dupont arriver, serrer le poing gauche et le balancer vers le demi de mêlée français.

Le geste ne semble pas avoir sonné le capitaine du XV de France, qui s’est immédiatement relevé, peut-être grâce à l’adrénaline. Dans la foulée, Louis Bielle-Biarrey faisait parler sa technique de plaquage, et les Bleus l’emportaient au terme d’un bras de fer haletant.

Un geste sanctionnable ?

Le règlement ne fait pas la différence entre un geste appuyé et un geste esquissé : la loi 9.12, qui encadre les coups et les gestes d’agression physique, prévoit une suspension de départ de deux semaines pour un coup volontaire porté à un adversaire, y compris lorsque le contact se limite au corps.

L’enjeu est d’autant plus sensible pour les Springboks que le contexte disciplinaire est déjà chargé : Rassie Erasmus a écopé de six matchs de suspension et Jasper Wiese risque quatre matchs après cette défaite.

À ce stade, rien n’indique qu’une procédure soit ouverte : Marx n’a pas été sanctionné pendant la rencontre et aucune enquête de World Rugby n’est signalée. Mais le geste a été filmé, il circule, et un joueur nommé meilleur du monde ne manque jamais d’attirer l’attention. Reste à savoir si le geste sera jugé volontaire, et si la commission jugera nécessaire de s’en saisir.