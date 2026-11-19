Pour le dernier match de la phase régulière du Nations Championship, le XV de France n’aura pas beaucoup de mystère à percer chez son adversaire : une bonne partie des Pumas connaît parfaitement le championnat de France.

Sur le papier, dix joueurs du groupe évoluent dans l’Hexagone, dont sept dans le quinze de départ. Pour autant, certains Pumas du Top 14 n’ont pas été retenus par Felipe Contepomi pour affronter les Bleus.

Choix tactiques ou blessures : l’Argentine n’a pas été épargnée non plus, comme en témoigne notamment l’absence de Juan Cruz Mallia.

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Montoya de retour, Matera sur le banc

Julián Montoya sous le maillot de la Section Paloise, Santiago Chocobares à Toulouse, Tomás Albornoz à Toulon, Bautista Delguy à Clermont, Gerónimo Prisciantelli au Racing 92, Juan Martín Scelzo au Stade Français, et Facundo Isa, lui aussi de Pau. Bref une colonne vertebrale à l'accent trés frenchie.

Sur le banc, on retrouve Efraín Elías (Toulouse), Mayco Vivas (Oyonnax, en Pro D2) et Facundo Bosch (Bayonne).

Le grand retour de la semaine, c’est celui de Julián Montoya. Absent contre l’Italie après une commotion cérébrale subie face à l’Irlande au bout de 28 minutes, le talonneur retrouve directement sa place de titulaire et son brassard de capitaine.

Pablo Matera (ancien du Stade Français), lui, démarrera sur le banc. Dans l’ensemble, Contepomi a beaucoup remanié : sept nouveaux visages dans le quinze de départ par rapport à la victoire contre l’Italie (Montoya, Lavanini, González, Isa, Mendy, Cinti et Prisciantelli), et deux joueurs qui changent de poste (Scelzo passe de 8 à 7, Delguy de 15 à 14).

¡Los 23 para enfrentar a Francia! 🇦🇷 📆 Sábado 21/11 ⏰ 17:10 h (hora argentina) 🆚 Francia 🇫🇷 🏟️ Stade de France 📺 ESPN https://t.co/FtPCfHitBl — Los Pumas (@lospumas) November 19, 2026

Autre fait marquant : Mateo Carreras et Justo Piccardo ne figurent pas dans le groupe argentin. Le premier évolue à Bayonne, le second à Montpellier, et tous deux ont tenu leur rang dans cette compétition.

Leur mise à l’écart a de quoi étonner : blessure, choix tactique, rotation avant des matchs à enjeu ? La réponse viendra peut-être de Contepomi en conférence de presse.

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Prisciantelli, le pari risqué

L’un des choix les plus intrigants se situe à l’arrière. Gerónimo Prisciantelli remplace Delguy au poste de numéro 15, alors qu’il n’a disputé que 17 minutes dans cette édition du Nations Championship.

Le joueur du Racing 92 n’est pas un inconnu du Top 14 : la saison dernière, il a disputé 493 minutes, inscrit 33 points (deux essais, dix transformations et une pénalité), distribué deux passes décisives et affiché 98 % de réussite dans ses passes. À la relance, il a porté 80 ballons pour 558 mètres, battu 15 défenseurs et signé 6 franchissements, sans concéder la moindre pénalité.

Mais son bilan défensif est plus préoccupant : 20 plaquages réussis sur 42 tentés, soit moins de la moitié. Face à une ligne arrière française qui ne pardonne pas, notamment avec Louis Bielle-Biarrey sur l’aile, ce chiffre pourrait coûter cher. Delguy, plus à l’aise dans ce registre, glisse à l’aile pour compenser, mais l’équilibre défensif des Pumas sera surveillé de près.

Contepomi a donc préféré miser sur le jeu au pied et la relance de Prisciantelli plutôt que sur la continuité. Un pari audacieux, à deux jours du match, face à un XV de France qui a toutes les cartes pour en profiter.