Alors que le président de l’ASM avait pesté contre ces transferts qui s’effectuent un an avant la fin de contrat des joueurs de l’élite française, deux de ses éléments ont pourtant officialisé leur venue dans le Var.

Léon Darricarrère et Régis Montagne seront toulonnais la saison prochaine, et ces arrivées auront assurément de grandes conséquences sur l’effectif du RCT.

Et pour cause : le centre et le pilier droit arrivent à l’heure où huit joueurs à leur poste sont en fin de contrat, et parmi eux de gros noms du rugby mondial.

TOP 14. Toulon sécurise l’un de ses minots les plus en place jusqu’en 2029

Frisch, Slimani, Sinckler sous pression

Ces arrivées doivent ravir les supporters varois : malgré leur jeune âge, les deux Clermontois disposent d’un sérieux CV et sont tous deux internationaux français.

Un statut qui a sans doute pesé dans la durée de leurs contrats : l’un a signé pour trois saisons, l’autre pour quatre. Cela devrait faire bouger l’effectif à leurs postes, certains éléments ne devant pas être prolongés.

Au centre, la venue de Léon Darricarrère pourrait nuire à une éventuelle prolongation d’Antoine Frisch, Ignacio Brex, Mathieu Smaili ou encore Jérémy Sinzelle, tous en fin de contrat, même si ce dernier devrait disputer sa dernière saison professionnelle à Toulon cette année.

Même constat au poste de pilier droit : les baux de Kyle Sinckler, Beka Gigashvili, Owen Sorhaindo et Rabah Slimani arrivent à échéance dès juin prochain, même si l’international tricolore aux 59 sélections dispose d’une année supplémentaire.

À ce poste, certains des joueurs cités devraient pourtant être prolongés, compte tenu de la maigre profondeur de banc. Au centre, en revanche, le RCT a l’embarras du choix : Oliver Cowie, Gaël Fickou, Huw Jones et le retour de Louis Morland, actuellement prêté à Oyonnax, permettraient à Toulon de ne pas conserver les joueurs en fin de contrat.

En précommande dès aujourd'hui 🎮 Sortie officielle le 1er juillet 2027 🤝❤️🖤 Le communiqué 👉 https://t.co/igDCwOVcPf https://t.co/x1OYGJYqui — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) November 18, 2026

Ollivon en fin de contrat, des retours de prêt intéressants

Dans sa quête de renouvellement d’effectif, la direction toulonnaise aura beaucoup de travail. Et pour cause : certains joueurs actuellement en prêt seront de retour l’an prochain avec un nouveau statut.

C’est le cas de Barnabé Menchentel qui, avec Béziers, parvient à tirer son épingle du jeu malgré une saison délicate. De son côté, Louis Morland, déjà cité, réalise lui aussi une plutôt bonne saison à Oyonnax, malgré une rude concurrence au centre de l’attaque.

Avec l’actuel dauphin de Pro D2, le centre du RCT a joué cinq matchs, pour autant de victoires. En cas de retour à Toulon, il entrerait en concurrence avec Léon Darricarrère, la nouvelle recrue varoise.

Toulon attend également de prolonger Charles Ollivon, lui aussi en fin de contrat en juin 2027. Le dossier devrait s’éclaircir très rapidement pour le natif de Saint-Pée-sur-Nivelle : appelé à disputer le Mondial, il aura à cœur de sécuriser sa situation contractuelle tôt dans la saison pour se concentrer sur cet objectif.