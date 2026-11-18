Sans surprise, alors que sa marge vis-a-vis du salary cap est maigre, le Rugby Club Toulonnais continue de miser sur sa formation. Après le pilier Léo Ametlla, c’est au tour de Pierre Damond de prolonger l’aventure varoise.

Selon les informations de Midi Olympique, le talonneur de (bientôt) 23 ans aurait trouvé un accord avec ses dirigeants pour étendre son bail à Mayol jusqu’en 2029. Une belle récompense pour un joueur formé au club, qui s’apprête à franchir un nouveau cap en signant son premier contrat professionnel.

Si le natif le Tropézien a progressivement gagné sa place dans la rotation toulonnaise la saison passée, Après avoir disputé 20 rencontres la saison passée, Damond a pris une nouvelle dimension depuis le début de l'exercice 2026-2027.

Nommé capitaine une fois la saison passée, il partage désormais le poste pleinement avec le plus expérimenté Teddy Baubigny, et a déjà participé aux huit premières journées de Top 14.

Une touche à 95 %, mais une discipline en chantier : l'Argentine arrive face aux Bleus avec de sérieux atouts et quelques fissures

Discret, travailleur et particulièrement fiable, le petit Henry Cavill du RCT s'est d'abord construit sur les fondamentaux de son poste. Robuste dans le combat, propre au lancée, généreux dans l'effort et dense en mêlée, il n’a plus qu’à gagner en assurance ballon en main et en agressivité pour dessiner, déjà, l’une des futures références au talonnage en Top 14.

Un joueur dont le tempérament plaît beaucoup au staff toulonnais, et à la marge de progression encore importante.

Qui, demain, aura certainement les honneurs d’une sélection. Reste à savoir si ce sera avec la France, ou l’Argentine, le pays de sa mère avec lequel il entretient des liens étroits. En espérant que son cœur ne balance pas trop, samedi soir…