Décidément, le Top 14 regorge de talents, et ce n’est assurément pas le XV de France qui va s’en plaindre. Et pour cause, Fabien Galthié, malgré l’avalanche de blessures, vient de faire tomber les Springboks, doubles champions du monde en titre.

Un succès qu’il doit notamment à cet immense réservoir de talents, qui propulse rapidement de jeunes pépites au plus haut niveau du rugby international.

Depuis plusieurs saisons, les exemples de jeunes cracks se succèdent. Bielle-Biarrey, Capilla, Gourgues ou encore Attissogbé deviennent les nouveaux visages de cette sélection nationale, toujours cornaquée par les Dupont, Ramos, Marchand et autres cadres du maillot frappé du coq.

Mais dans la grande famille des 1 215 joueurs ayant porté le maillot bleu, il se pourrait bien qu’un petit nouveau fasse son apparition : Antoine Déliance, pressenti pour jouer face à l’Argentine.

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Antoine Déliance, l'ascention éclair

S’il n’est écrit nulle part qu’il évoluera avec le XV de France samedi face à l’Argentine, certains signaux laissent penser que le Lyonnais pourrait bien inaugurer ses débuts internationaux prochainement.

À un poste où la concurrence est féroce, le jeune flanker de 21 ans profite des absences notables d’Oscar Jégou, de Marko Gazzotti et de bien d’autres jeunes talents qui ne figurent pas dans ce rassemblement.

Nommé capitaine par Karim Ghezal en début de saison, il incarne à lui seul le renouveau d’un LOU qui ne flirte plus avec la zone de relégation.

Et c’est vraisemblablement un pari gagnant : Antoine Deliance est de toutes les batailles importantes menées par les Rhodaniens cette saison, notamment celle qui leur a valu de ramener la victoire du sacro-saint Jean-Dauger face à des Bayonnais déconfits.

Pour autant, on ne s’improvise pas capitaine d’une formation de l’élite en un claquement de doigts. À l’ombre des caméras, Antoine Deliance s’est préparé avant d’éclore au plus haut niveau français.

Déjà capitaine par le passé avec les Bleuets, où il compte 8 titularisations, il semble désormais assez mûr pour imposer son leadership naturel avec les grands.

C’est vraisemblablement ce que Lyon entend bien faire fructifier : formé au XV Suranais, il voit son contrat professionnel prolongé jusqu’en 2031 à Lyon.

C'est vraiment super que des jeunes soient appelés à Marcoussis ! Après Kante-Samba et Deliance, au tour d'Avogadro. C'est une superbe expérience dans leur développement. À voir qui sera le prochain jeune appelé et le prochain Rochelais... #FievreSR — SR ⭐️⭐️ (@vivela3emitemps) November 15, 2026

Un volume de plaquages hors norme

S’il fallait résumer Antoine Deliance en un chiffre, ce serait celui-ci : 97 plaquages tentés en 485 minutes de Top 14 cette saison, soit en moyenne un toutes les cinq minutes.

Sur ce total, 86 sont réussis, ce qui donne un taux de 89 %, et neuf ont été dominants, de ceux qui font reculer l’adversaire.

Le flanker lyonnais ne se contente pas d’additionner les placages : il s’en sert pour récupérer des ballons, avec trois turnovers gagnés.

Cette débauche d’énergie défensive, en partie invisible à l’écran, s’accompagne d’un apport offensif qui n’a rien de décoratif : quatre franchissements, six défenseurs battus et 26 mètres gagnés après contact en seulement 22 courses.

Même en touche, il se rend utile avec 21 ballons récupérés sur 23 prises. Son jeu au sol reste propre : trois pénalités concédées et aucun carton. Un profil de travailleur de l’ombre, exactement ce que Karim Ghezal disait vouloir bâtir autour de son capitaine auprès de Le Progrès ainsi qu'au Midi Olympique.

"Ce n’est pas un choix fort, mais un choix évident, logique, qui s’impose à moi et au groupe." ; "Il ne met pas des crampons de couleur, n'est pas très visible, mais il abat un travail monumental. C'est du très haut niveau ! Je pense qu'il y est pour beaucoup dans nos 23 points au compteur."

Karim Ghezal (Le Progrès et Midi Olympique)

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Seul Kalvin Gourgues fait mieux

S’il venait à être capé samedi face aux Pumas, Antoine Deliance deviendrait le 1 216e international français de l’histoire. Une prouesse pour un joueur de 21 ans, d’autant plus remarquable quand on regarde son expérience du haut niveau : seul Kalvin Gourgues a fait mieux que lui avant d’être capé en Bleu.

Le Toulousain avait honoré sa première sélection avec seulement 11 matchs professionnels au compteur, un record qui sera difficile à battre à l’avenir.