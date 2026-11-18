Koli Sewabu a trouvé de quoi occuper l'été des Fidjiens avant la Coupe du monde. Le directeur général de la fédération fidjienne a annoncé au Fiji Sun, mercredi, l'obtention de cette Quad Series inaugurale. Elle remplacera la Pacific Nations Cup. Le tournoi sera financé par Canberra, via le fonds d'héritage du Mondial géré par Rugby Australia, baptisé Impact Beyond Pacific.

Suva tient la corde, si les hôtels suivent

Le lieu reste à confirmer. « Idéalement, nous devrons probablement l'organiser à Suva, mais tout dépendra aussi des disponibilités en hébergement », a expliqué Sewabu au quotidien fidjien. Accueillir quatre sélections en même temps sur l'archipel demande de la place, et le format comme les dates précises de cette première édition restent à annoncer.

Un trou dans le calendrier des années impaires

Ce tournoi comble un vide laissé par la réforme du calendrier international. Depuis cette saison, les Fidji disputent le Nations Championship aux côtés des six nations du Tournoi, des quatre du Rugby Championship et du Japon. Les Samoa et les Tonga jouent, eux, la Nations Cup, le second niveau. Ces deux compétitions n'occupent les fenêtres de juillet et de novembre que les années paires, en 2026 et en 2028.

Mais attention, 2027 est une année de Mondial. Le calendrier publié par la SANZAAR place le Rugby Championship en juillet et en août, avant la Coupe du monde en octobre et en novembre. Pendant que les Wallabies disputeront leur compétition, c'est l'Australie A qui viendra défier les trois nations du Pacifique.

Le Japon et les Springboks déjà au programme

La Quad Series n'est qu'une étape de la préparation fidjienne. Sewabu assure que deux autres tests sont déjà calés, contre le Japon puis contre l'Afrique du Sud. Le test face aux Springboks tombera environ deux semaines avant le Mondial, de quoi offrir une dernière répétition grandeur nature.

La Pacific Nations Cup en sursis

La suite de la Pacific Nations Cup reste floue. Selon le dirigeant, son maintien sera discuté avec World Rugby, et la fédération fidjienne regarde déjà ailleurs. Des échanges sont envisagés avec USA Rugby, Rugby Canada et le Japon si la compétition venait à disparaître.

« Si ça ne se fait pas, je sais que le Japon, les États-Unis, le Canada, ils sont tous en manque de tournois et de matchs. » (Koli Sewabu, directeur général de la fédération fidjienne)

Les U20 et les Fidjiennes aussi concernés

Le chantier dépasse le XV masculin. Pour la première fois, la fédération va aligner ses compétitions nationales sur le calendrier du haut niveau. Le championnat des moins de 20 ans sera séparé et avancé, afin de préparer le Mondial junior de juin. Les Fidjiennes, elles, affronteront les Wallaroos en avril, une semaine avant Pâques.

Pour les supporters fidjiens, le mois de juillet 2027 a désormais un programme. Il ne manque plus que l'adresse.