À Grenoble, il marche dans les pas d'Ange Capuozzo. Avec 4 essais et 2 passes décisives en seulement 3 matchs cette saison, le feu follet au gabarit d'adolescent Hugo Trouilloud était reparti sur les mêmes bases en ce début d'exercice. Avant de disparaître des radars.

La faute à une entorse à la cheville, puis une rechute, qui l'a éloigné des terrains depuis près de 2 mois. Bonne nouvelle pour le FCG, son arrière supersonique est enfin de retour à l'entraînement collectif en ce début de semaine, selon Le Dauphiné Libéré.

Reste à savoir si le staff prendra le risque de le relancer dès jeudi face à Provence Rugby. Si le retour d'un dynamiteur pareil tomberait donc à pic pour tenter de déstabiliser le rideau aixois, rien ne dit que Grenoble précipitera les choses quant au retour de celui qui devrait prendre la route de Pau pour découvrir le Top 14 la saison prochaine.

Une Provence invaincue, mais privée de ses Fidjiens

Car le défi s'annonce colossal pour les Grenoblois. Avec neuf victoires et un nul en dix journées, Provence Rugby est toujours invaincu et trône en tête de Pro D2. Même Oyonnax a fini par tomber à Maurice-David (32 à 23) juste avant la coupure.

De la Fédérale 3 à une prolongation pour regoûter au Top 14 : connaissez-vous l'histoire du capitaine de Provence Rugby ?

Les Aixois devront néanmoins composer à nouveau sans deux armes offensives majeures, retenues avec les Fidji : leur ouvreur Caleb Muntz et le terrible centre Setareki Bituniyata.

Grenoble également privé de plusieurs internationaux

Oui mais le FCG n'est pas vraiment mieux loti. Costa Storti et Cody Thomas sont toujours mobilisés avec le Portugal, Leindekar avec l'Uruguay, le surpuissant Pauta avec les Tonga et Lalomilo avec les Samoa. Tandis que le guerrier Fusier s'est blessé récemment.

Autant d'absences qui compliquent la tâche des Isérois face à une machine provençale qui n'a toujours pas connu la défaite cette saison. Au pied des Alpes, le défi s'annonce rude, ce jeudi soir...