Les compliments anglais ont parfois une saveur particulière de ce côté-ci de la Manche. Après la victoire française contre l’Afrique du Sud (21-19), Danny Care a réservé un hommage appuyé à Antoine Dupont. Dans Rugby Union Weekly, le podcast de la BBC du 16 novembre, l’ancien demi de mêlée s’est attardé sur la maîtrise du capitaine tricolore.

« Il a été à 10 sur 10 pendant les 80 minutes », juge l’Anglais. Avec ses 101 sélections, Care connaît les responsabilités du poste. Ce qui l’impressionne ici, c’est la capacité du Toulousain à multiplier les interventions sans perdre le fil : « Il n’a pas pris une seule mauvaise décision. » Une appréciation enthousiaste, qui souligne surtout sa lecture du jeu.

Voir l’espace avant les autres

Care insiste sur un mot : l’instinct. « Il voit l’espace, il y envoie le ballon. » Derrière cette formule se trouve une qualité essentielle chez un meneur : reconnaître la bonne option avant que la défense puisse se réorganiser. Passer, attaquer la ligne ou jouer au pied répond alors à une même logique : exploiter ce que l’adversaire laisse disponible.

Son coup de pied pour Louis Bielle-Biarrey illustre cette lecture. Servi après une percée de Peato Mauvaka, Dupont glisse le ballon derrière le rideau défensif et permet à son ailier de gagner la course. La précision du dosage valorise la vitesse du partenaire. L’action transforme une avancée dans l’axe en occasion de marquer au large, sans transmission supplémentaire à la main.

Le pied gauche élargit les possibilités

L’ancien international relève également la dextérité nécessaire pour réussir son 50:22 du pied gauche. L’intérêt dépasse le geste technique : pouvoir frapper des deux côtés élargit les angles disponibles. Et un 50:22 réussi permet de gagner du terrain tout en obtenant le lancer en touche, une récompense précieuse face à une défense difficile à franchir.

Mais Care replace surtout ces initiatives dans leur contexte. Réussir quelques séquences brillantes contre une opposition moins relevée est une chose ; tenir les commandes face aux doubles champions du monde exige une autre constance. Son admiration porte sur la répétition des bons choix sous pression, davantage que sur une compilation de gestes spectaculaires.

Un hommage de spécialiste

C’est aussi ce qui donne du poids à cet éloge venu d’un ancien rival : Care observe les décisions qui précèdent les actions autant que leur résultat. Sa conclusion assume pleinement la subjectivité du débat sur la hiérarchie mondiale : « Pour moi, si certains l’avaient oublié, il reste le meilleur joueur de la planète. » Le jugement d’un confrère du poste, manifestement conquis.