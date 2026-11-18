La défaite contre la France (21-19) connaît un prolongement disciplinaire pour Rassie Erasmus. Dans son communiqué du 17 novembre, World Rugby annonce six matchs internationaux de suspension, avec effet immédiat, après ses déclarations concernant l’arbitrage de la rencontre.

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Lundi à Dublin, le sélectionneur sud-africain avait reproché aux officiels de ne pas être intervenus sur plusieurs plaquages français. Il avait notamment demandé si une abstention volontaire de l’arbitre vidéo pouvait relever du trucage de match, rapporte l’AFP le 17 novembre. Une accusation formulée sous forme de question, mais sanctionnée malgré cette précaution.

L’intégrité des arbitres au cœur du dossier

La commission indépendante a estimé que ces propos suggéraient un parti pris ou une volonté d’influencer le résultat. La sanction porte donc sur la mise en cause des officiels, sans établir que les plaquages dénoncés étaient effectivement illicites.

Cette décision s’inscrit dans une procédure instaurée en juillet 2026. Le dispositif examine notamment la nature des déclarations, leur audience et leur contexte. Il vise à limiter les attaques susceptibles d’alimenter les insultes et les menaces contre les arbitres, explique World Rugby dans sa présentation du 16 juillet.

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Même les échanges à distance sont interdits

Et la portée dépasse largement une absence dans la cabine des entraîneurs. Les jours de match concernés, Erasmus ne pourra ni entrer dans le stade ni communiquer, directement ou indirectement, avec les joueurs et l’encadrement. Impossible, donc, de piloter les ajustements par téléphone.

En l’état, il manquera le déplacement en Irlande et le week-end final du Championnat des Nations. Selon Reuters, la suspension doit également couvrir les quatre premières rencontres internationales des Springboks en 2027. Une absence qui imposera davantage d’autonomie à son staff.

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