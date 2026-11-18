La saison en cours sourit davantage aux Catalans que les précédentes, et l’USAP profite de cette dynamique pour verrouiller ses éléments d’avenir.

Parmi eux, Adrien Warion s’engage pour deux saisons supplémentaires, assorties d’une année en option. Arrivé à Perpignan en 2024, le deuxième ligne français a trouvé ses marques dans le pack sang et or, et le club entend capitaliser sur un profil qui n’a pas fini de progresser.

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Un CV qui en dit long pour son âge

L’opération est d’autant plus intéressante que le garçon n’est pas un inconnu. Formé à Provence Rugby, où il évolue depuis l’école de rugby, il y découvre le monde professionnel en Pro D2 et passe par les équipes de France U17 puis U20. En 2021, il rejoint Toulon, d’abord sous la forme d’un prêt, avant de s’y installer.

Sur la Rade, il goûte durablement au Top 14 et soulève la Challenge Cup en 2023. À 25 ans seulement, le curriculum est déjà fourni, et l’USAP s’attache un joueur qui a connu le haut niveau sans en être encore au sommet de sa courbe.

Warion offre à Perpignan ce qu’on trouve peu dans son effectif : il est le seul deuxième ligne de l’USAP à dépasser les deux mètres, avec 2,05 m pour 115 kg. Un atout évident en touche, mais pas seulement : il peut évoluer aussi bien en 4 qu’en 5, ce qui donne de la souplesse à son encadrement dans la composition du pack.

Des stats encourageantes, mais un temps de jeu limité

Les chiffres de sa saison de Top 14 sont à lire avec prudence : Warion n’a disputé que 195 minutes, soit l’équivalent d’à peine plus de deux matchs complets. Dans ce temps imparti, il a inscrit un essai (5 points), porté 26 ballons pour 29 mètres, dont 12 gagnés après contact, et gratté un ballon en défense.

Côté défensif justement, 42 plaquages tentés pour 35 réussis, soit environ 83 %, avec une moyenne de 0,18 plaquage par minute, ce qui traduit un vrai volume de travail. En touche, 3 prises sur 3. Sa discipline reste correcte : deux pénalités concédées, aucun carton.

Le point d’interrogation est connu : Warion est un joueur fragile, souvent freiné par les blessures, ce qui explique en grande partie ce temps de jeu réduit.

Combler cette lacune sera la clé de sa progression. S’il y parvient, il a les moyens de devenir un joueur important des avants catalans, aux côtés de Posolo Tuilagi.

Ce dernier connaît à peu près le même souci de disponibilité, mais dans un registre rugbystique bien différent. Deux profils complémentaires, que Perpignan espère voir enfin cohabiter sur la durée.