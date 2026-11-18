Les Pumas ont gagné à Gênes, mais ils ont laissé quelques pistes aux analystes français. Vainqueurs de l’Italie 19-14 le 14 novembre, les Argentins ont alterné conquête solide et indiscipline coûteuse. Avant leur venue au Stade de France, samedi 21 novembre, cette rencontre invite les Bleus à préparer une opposition capable de conserver longtemps le ballon, mais également de se mettre en difficulté.

La touche, première bataille

Avec 18 touches remportées sur 19, soit environ 95 %, l’Argentine possède une rampe de lancement à surveiller. Son premier essai, inscrit par Bautista Bernasconi, est venu d’un ballon porté. Pour les Français, la priorité sera donc de limiter les pénaltouches offertes. Contester les lancers peut perturber cette organisation ; cela suppose aussi de conserver suffisamment de joueurs disponibles pour défendre le maul.

Mais résumer leur menace aux avants serait une erreur. L’essai de Rodrigo Isgró a suivi une mêlée offensive, puis un déplacement du ballon vers l’autre côté du terrain. La défense française devra rester connectée sur toute la largeur, sans aspirer trop de joueurs autour de la conquête et laisser ses ailiers gérer seuls les surnombres.

Faire vivre le ballon sans perdre les soutiens

La possession argentine mérite également d’être regardée au-delà du pourcentage. Malgré 63 % du ballon et 62 % d’occupation, les Pumas ont gagné moins de mètres que leurs adversaires : 290 contre 318 dans le relevé statistique fourni. Leur maîtrise territoriale n’a donc pas produit une avancée permanente. Pour les Bleus, l’enjeu sera de ralentir leurs sorties de balle, puis de profiter des récupérations pour attaquer une défense encore en mouvement.

L’Italie a réussi huit franchissements et douze passes après contact, contre respectivement six et quatre pour l’Argentine. Prolonger les actions après le premier contact constitue ainsi une piste, à condition de ne pas forcer les transmissions. Les Pumas ont aussi utilisé huit coups de pied de pression : sécuriser les réceptions et placer rapidement les soutiens sera indispensable pour disposer de ballons exploitables plutôt que subir une nouvelle séquence défensive.

La discipline pour les faire reculer

Autre levier : les Argentins ont concédé 16 pénalités et trois cartons jaunes. La fin de rencontre a notamment exposé leur défense des ballons portés. Le compte rendu de la Fédération italienne décrit deux mauls écroulés illégalement, avec les exclusions temporaires de Joel Sclavi puis d’Efraín Elías et un essai de pénalité. Les Français auraient donc intérêt à éprouver ce secteur lorsqu’ils obtiendront une touche proche de l’en-but.

Encore faudra-t-il convertir ces occasions. L’Italie a laissé échapper plusieurs situations favorables, notamment sur ses propres lancers, et l’Argentine a préservé son avance malgré une période à treize. Une pénalité obtenue ne rapporte rien sans une conquête assurée derrière. Pour les Bleus, la précision des sorties de camp comme des lancements pèsera autant que leur capacité à provoquer des fautes chez les visiteurs.