Il est toujours drôle de voir à quel point un derby peut enorgueillir les troupes les plus mornes du week-end précédent. De constater à quel point ce type de rencontre au passif affirmé peut faire oublier les petits bobos et pimenter les matchs du creux de l'hiver.

Dimanche dernier, La Ciotat arrivait donc à Gémenos avec le couteau entre les dents, renforcée par la première titularisation de la saison de son numéro 8 en double licence à l'étage supérieur, Lucas Favières, ou encore le retour grinçant du vieux guerrier du monde fédéral Anthony Emmanuello.

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Contrairement au week-end précédent, les gars du littoral auront donc collé des timbres toute l'après-midi, mieux utilisé le ballon et la largeur du terrain. Durant une rencontre copieuse pour la division, dont il aura ainsi fallu attendre la 87e minute pour départager les deux équipes.

Un dénouement cruel

Résultat ? 27 à 21 en faveur de Gémenos, au terme d'un derby de Régionale 2 aussi disputé qu'électrique. Un dénouement cruel pour les Ciotadens, qui tenaient encore la victoire quelques instants auparavant.

Menés de 13 points après vingt minutes et un début de rencontre compliqué pour eux, les hommes de l'entraîneur-ouvreur Kamal Aissaoui ont progressivement pris l'ascendant sur leurs rivaux. Revenus à hauteur à la pause, ils passaient même devant à la 54e (13-16), grâce à la puissance de leurs avants et à leur mainmise sur la gonfle. Jusqu'à cette fameuse 67e minute, où le derby basculait le long du grillage.

Une générale aux allures de tournant du match

Dans un ciel couvert mais sec jusqu'ici, la grêle tombait donc sur la pelouse durant une poignée de secondes. Avant de repartir de plus belle, suite à un échange d'amabilités entre deux joueurs qui n'avaient pas fini leurs explications.

Verdict pour cette explication de texte qui n'aurait pas déraciné les arbres entourant le stade non plus ? Cinq cartons rouges, dont trois pour La Ciotat. "C'est une échauffourée instiguée par notre adversaire qui aurait mérité un rouge de chaque côté, guère plus", peste Doumé Batby, l'autre coach ciotaden, qui parle de tournant du match.

Malgré cette infériorité numérique, les visiteurs trouvaient les ressources pour inscrire un essai en coin à la 76e, par leur pilier gauche du jour (20-21). Mais à 12 contre 13, difficile de fermer tous les espaces. Et Gémenos finissait par frapper sur l'ultime action, alors que le compteur indiquait 87 minutes.

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"On prend cet ultime essai après 7 minutes d'arrêt de jeu, après un bras cassé joué sans que personne n'y comprenne rien. Les deux équipes se sont offert un beau duel, mais du côté de l'arbitrage, ça a été un one man show », regrette coach Batby, cet homme d'expérience qui a vu des empoignades plus épicées au fil de sa longue carrière.

Un scénario rageant pour l'outsider, qui venait de sortir son meilleur match de la saison. Entre les suspendus, les bobos et les joueurs ayant déjà prévu leur week-end sur cette date de repli, La Ciotat – dont l'effectif n'a rien de Byzance – ne sait donc même pas si elle pourra aligner 22 bonhommes sur la feuille de match ce dimanche pour a réception du cador corse qu'est le XV de Balagne. Mais à cœur vaillant...