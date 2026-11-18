Et si c’était la clé d’une franche réussite ? L’ambiance à Marcoussis en ce début de novembre semble au beau fixe. Sous un soleil de plomb, les trois-quarts du XV de France se sont entraînés il y a quelques jours sur des ateliers de petits jeux au pied.

Si certains, tels que Kalvin Gourgues, Émilien Gailleton ou encore Jérémy Ward, ont semblé parfaitement à l’aise dans ce secteur, ce ne fut clairement pas le cas de Yoram Moefana.

Le numéro 12 du XV de France ne dispose pas de cette arme dans son arsenal, et Patrick Arlettaz ne l’a pas manqué : toujours sur un ton jovial, il ne l’a pas lâché.

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"Là, je te vois ; là, c’est toi"

On ne va pas se mentir : avec le profil de Yoram Moefana, un jeu au pied d’orfèvre ferait sans doute de lui le joueur ultime. Un monstre de puissance qui, en plus, taquinerait le "JOP", ce serait presque injuste.

Et si le jeune Bordelais a un chantier à ouvrir, c’est bien celui-là. Patrick Arlettaz l’a parfaitement compris, et il n’a pas laissé passer l’occasion.

À l’entraînement, il y a quelques jours, l’ancien technicien de l’USAP s’est offert une belle séance de chambrage. Au programme, un atelier de jeu au pied concocté par ses soins, où Moefana, enchaînant les ballons par-dessus, s’est montré nettement moins à l’aise que ses camarades.

Le centre bordelais a alors eu droit à une pluie de vannes orchestrée par l’entraîneur, sous un soleil radieux. Pas de quoi gâcher la bonne humeur, bien l'inverse.

Le pied en option, le reste en série

Soyons honnêtes : si le XV de France cherchait un buteur, Yoram Moefana ne serait pas le premier nom sur la liste, et sa statistique de jeu au pied a de quoi réjouir Patrick Arlettaz : un seul coup de pied en jeu en 349 minutes, soit à peu près un toutes les quatre rencontres.

Une économie de moyens qui frise l’art minimaliste, mais le centre de l'UBB a trouvé son propre moyen de compenser, et il est nettement plus efficace dans le registre qu’il maîtrise.

Ses 59 courses lui ont rapporté 264 mètres gagnés, dont 59 après contact, il a battu 17 défenseurs et a signé 7 franchissements.

En défense, il arrose : 63 plaquages dont 5 dominants, et trois ballons grattés. Bref, Moefana n’a pas un pied de fou, mais tant qu’il passe à travers les défenses à ce rythme, Galthié lui pardonnera volontiers de laisser le ballon au pied à ceux qui s’y connaissent. Quitte à subir quelques taquineries à Marcoussis.