Shaun Edwards retrouvera les Bleus avec un avantage évident : il connaît les habitudes d’une équipe qu’il a longtemps entraînée. Mais transmettre cette connaissance aux Pumas représente un autre chantier. L’UAR a officialisé son recrutement le 9 octobre, avec la responsabilité de la défense jusqu’au Mondial 2027. Le communiqué annonçait toutefois son arrivée effective auprès du groupe pour la fin du mois.

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La nuance compte avant France–Argentine : une annonce ne vaut pas six semaines d’entraînement collectif. Dans l’Irish Examiner, Michael Scully situait également ses débuts sur le terrain à la fin octobre. Edwards dispose donc d’un temps de travail limité pour installer ses consignes, au milieu d’une tournée où chaque semaine impose déjà de préparer l’adversaire suivant.

Des détails avant les automatismes

Les joueurs avaient néanmoins rapidement remarqué sa patte. « Il apporte beaucoup de détails à la défense », expliquait Simón Benítez Cruz via The Irish Times. Le média décrivait également un groupe de 33 joueurs évoluant dans huit pays différents : autant de parcours à réunir autour de repères communs. C’est là que se situe l’enjeu technique.

Clarifier un placement ou désigner celui qui commande la montée peut se travailler rapidement. Décider ensemble sous pression demande davantage de répétitions. Si un défenseur avance pendant que son voisin attend, un intervalle peut apparaître. La communication doit donc accompagner le replacement, notamment après plusieurs temps de jeu, lorsque les associations changent autour des rucks.

Dublin a exposé un chantier encore ouvert

La défaite contre l’Irlande, 42-12 le 6 novembre, a rappelé l’ampleur du travail. Dans La Nación, Alejo Miranda relevait des essais concédés trop facilement. Il soulignait aussi que les changements structurels introduits par Edwards nécessitaient du temps et des entraînements. Son analyse invitait à corriger sans bouleverser immédiatement une organisation tout juste remaniée.

Le succès suivant en Italie, 19-14, ne suffit pas à mesurer une progression contre une opposition différente. Les Pumas ont résisté en infériorité numérique, mais leur défense des mauls leur a coûté deux exclusions temporaires et un essai de pénalité. La résistance collective et les difficultés peuvent coexister dans une même rencontre, sans permettre encore de dresser le bilan du nouvel entraîneur.

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Aux Bleus de tester les décisions collectives

Pour les Français, une piste sera de varier les points d’attaque et les vitesses de sortie, afin d’éprouver ces nouveaux repères. Edwards peut préparer ses joueurs aux intentions tricolores ; sur le terrain, leurs lectures devront rester coordonnées jusqu’au bout de l’action. Les retrouvailles donneront du relief à l’affiche. La capacité des Pumas à communiquer après plusieurs replacements fournira un indicateur plus concret de son influence.