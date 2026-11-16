AMATEUR. Top 14, Nationale et maintenant R1 : pourquoi l'ancien guerrier du RCT Julien Ory débarque en 8e division en plein mois de novembre ?

À en voir le nombre de partages de la publication de l'annonce de son arrivée au RC Six-Fours Le Brusc ce vendredi, autant dire que la nouvelle a fait du bruit dans le giron du rugby varois. À 30 ans désormais, l'ancien guerrier du RCT aux 53 matchs dans l'élite Julien Ory quitte en effet La Seyne pour s'engager avec le club voisin, en Régionale 1.

Une trajectoire de Fidjien en bout de course sur le papier, qui, en réalité, trouve une explication somme toute logique. Et découle des soucis financiers et administratifs de l'US Seynoise cette saison.

Le rugueux 3ème ligne n'avait pas prévu de quitter son club de cœur si précipitamment. Ni de rejouer pour d'autres couleurs que le rouge et bleu. Mais cette saison, l'USS n'a jamais pu faire homologuer son contrat fédéral par la FFR, du fait de sa situation comptable.

TOP 14. 27 ans, 53 matchs de Top 14 mais toujours chômeur : le drôle d’été de Julien Ory

Résultat, sa licence était bloquée depuis des semaines dans son club et Ory, qui a encore faim de quelques ballons et plaquages appuyés, a fini par se résoudre à aller voir ailleurs. Pas n'importe où non plus : Direction Six-Fours, à quelques kilomètres de Marquet seulement, où son père a lui-même évolué durant plusieurs saisons.

Le choix est aussi pratique. Cet amoureux de la mer retrouvera les terrains à portée de drop du siège de son entreprise, Ory Paysage Élagage, installée à Six-Fours. Qui devient d'ailleurs immédiatement partenaire du club.

Sportivement, "Juju" débarque dans une formation ambitieuse de Régionale 1, candidate à la montée. Un effectif XXL pour le niveau, où figurent d'anciens Espoirs du RCT (Favières et Passalacqua), des joueurs à avoir matché en pro comme Gahetau, des double-licenciés avec l'US Seynoise (Bellavia, Murello) ou de vieux routiers du niveau fédéral (Bahbah, Dechaînes...).

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La venue de ce joueur de caractère, qui débarque pour jouer au centre, va donc offrir à Six-Fours un renfort de poids de plus dans sa quête de montée. Et à Ju Ory l'occasion de décrasser la machine. Pas bon à prendre le milieu de terrain six-fournais...