À quelques jours de défier le XV de France au Stade de France, les Pumas comptent dans leurs rangs deux joueurs au parcours assez peu banal. Simón Benítez Cruz vendait des meubles, Joaquín Moro se destinait à la médecine. Deux trajectoires éloignées des centres de formation européens, mais qui se sont croisées en sélection argentine. Les deux hommes étaient d'ailleurs titulaires lors du succès face à l'Italie (19-14), à Gênes.

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Du surf en Australie au maillot des Pumas

Pour Benítez Cruz, le rugby aurait même pu s'arrêter bien avant sa première sélection. Formé au CUBA, club historique de Buenos Aires, le demi de mêlée avait décidé de tout plaquer pour partir surfer en Australie. Après cette parenthèse loin des terrains, il rentre au pays, retrouve progressivement le goût du ballon ovale et monte une activité de vente de meubles. À cette époque, difficile d'imaginer que le maillot des Pumas l'attend quelques années plus tard.

Mais le garçon a du talent à revendre. Passé par différents postes chez les trois-quarts, il se fixe à la mêlée et rejoint Pampas en 2024, avant de tenter l'aventure Tarucas en 2025. Élu meilleur joueur du Super Rugby Americas cette année-là, il découvre la sélection puis s'engage avec Newcastle. Depuis, l'ancien surfeur a fait son trou en Premiership anglaise, sans renier ce rugby instinctif et audacieux qui avait attiré l'œil de Felipe Contepomi.

Joaquín Moro, des études de médecine au combat des avants

L'histoire de Joaquín Moro possède également son lot de détours. Originaire de Bahía Blanca, le troisième ligne a consacré quatre années à des études de médecine, entre 18 et 22 ans. Avant de finalement choisir le rugby. Dans un entretien accordé à The Irish Times, il expliquait combien il était difficile de concilier les entraînements et les obligations à l'hôpital.

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Son ascension passe notamment par Pampas, où ses performances en Super Rugby Americas lui ouvrent les portes de la sélection dès 2024. Pour son premier test face à l'Uruguay, le troisième ligne inscrit même deux essais. Recruté par Leicester en 2025, puis prolongé en mars 2026, Moro poursuit son apprentissage du très haut niveau. Capable de jouer numéro 8 ou flanker, il apporte sa mobilité et son activité dans les zones de combat.

Le Super Rugby Americas, véritable tremplin vers l'Europe

Ces deux histoires illustrent une particularité du rugby argentin. Là où les jeunes Français peuvent intégrer très tôt des structures professionnelles, les Pumas continuent de puiser dans un solide tissu de clubs amateurs. Le Super Rugby Americas sert de passerelle vers l'élite. En 2025, onze joueurs issus des franchises argentines figuraient dans la première liste des Pumas de l'année. Parmi eux, Benítez Cruz et Moro. Une filière que Felipe Contepomi suit de près et qui permet aux talents locaux de se mesurer à une opposition plus exigeante avant de rejoindre, pour certains, les championnats européens.

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Et les voilà désormais réunis sous le maillot ciel et blanc, à l'approche du rendez-vous face aux Bleus. Le premier organise le jeu derrière les gros, le second va au charbon en troisième ligne. Tous deux évoluent maintenant en Angleterre et appartiennent au groupe retenu pour cette tournée de novembre. Une belle illustration de cette fabrique argentine capable d'emmener des joueurs aux parcours sinueux jusqu'au rugby international.