Henry Slade ne se contente pas de surveiller le tableau d'affichage pendant un match du XV de la Rose. Atteint d'un diabète de type 1, le centre anglais a ouvert les coulisses de sa journée de match dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la fédé anglaise. On l'y suit de la préparation à l'hôtel jusqu'aux retrouvailles avec sa famille après la rencontre.

Une banane, des bonbons et une montre connectée

Avant même le coup d'envoi, la gestion commence. Slade quitte l'hôtel avec une banane et une boisson, puis mange des bonbons dans le vestiaire avant de contrôler sa glycémie par une piqûre au doigt. À l'échauffement, il consulte les données de son capteur de glucose sur une montre connectée, avec le nutritionniste de l'équipe à ses côtés.

À la pause, une injection avant de repartir

À la mi-temps, nouveau contrôle : sa glycémie a augmenté, et le trois-quarts montre l'injection qu'il pratique avant de retourner sur la pelouse. Après le coup de sifflet final, il contrôle encore une fois et reprend de l'insuline.

Pourquoi l'effort peut faire monter le sucre

Beaucoup imaginent que le sport fait forcément baisser la glycémie. Mais l'association britannique Diabetes UK rappelle que l'activité physique peut la faire varier dans les deux sens. Les efforts prolongés à allure modérée tendent à la faire baisser, alors que les actions courtes et intenses, comme le stress de la compétition, peuvent la faire grimper.

Le rugby international coche justement ces deux dernières cases, entre accélérations brèves et pression d'un test. La réponse dépend aussi de chaque personne et des circonstances. Le NHS, le service de santé britannique, décrit un suivi qui associe contrôles du glucose, alimentation et insuline. Il prévoit une surveillance renforcée autour de l'exercice, ajustée avec l'équipe soignante.

Un pédiatre veut la montrer à ses patients

La vidéo a trouvé un écho bien au-delà des supporters anglais. Sous la publication, un internaute qui se présente comme pédiatre explique vouloir la conserver pour la montrer à ses jeunes patients. Voir un international jongler entre lecteur de glycémie, nutritionniste et discours tactique donne une image concrète de ce quotidien.

Les All Blacks pour la suite

L'Angleterre retrouvera la Nouvelle-Zélande samedi 21 novembre à Twickenham, coup d'envoi à 14h10 heure anglaise, pour la sixième journée du Nations Championship. Si Slade est de la partie, son sac de match contiendra encore un peu plus que des crampons.