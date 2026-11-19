C'est une petite révolution dans le monde de l'Ovalie. Samedi soir, face à l'Argentine, le XV de France sera arbitré par une femme pour la première fois de son histoire. Au sifflet, l'Écossaise Hollie Davidson, 33 ans, devenue une référence mondiale.

Une désignation loin d'être anodine pour celle qui ne cesse de faire tomber les barrières entre rugby féminin et masculin. Élue meilleure arbitre de l'année 2025 par World Rugby, Davidson collectionne les premières historiques.

Elle a déjà arbitré en Top 14

En février dernier, elle devenait la première femme à diriger un match du Tournoi des 6 Nations masculin, entre l'Irlande et l'Italie.

Deux mois plus tard, elle découvrait le Top 14 lors de Clermont-Lyon. Une prestation saluée pour sa maîtrise, après avoir déjà dirigé la finale de Challenge Cup 2025.

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Une ascension fulgurante pour cette ancienne demi de mêlée, qui avait débuté l'arbitrage en 2016 et dirigé deux finales de Coupe du monde féminine.

Réputée pour son sang-froid, sa pédagogie mais aussi sa fermeté, l'Écossaise devra imposer son rythme face à des Pumas dont on connaît le caractère, notamment face à leurs cousins latins.

Pour les Bleus, cette dernière sortie au Stade de France de l'année s'annonce donc particulière. Et pour Davidson, une nouvelle étape vers son ambition : arbitrer un jour une Coupe du monde masculine.