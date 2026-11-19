Après avoir fait tomber l'Afrique du Sud (21-19), le XV de France retrouve les Pumas, ce samedi 21 novembre au Stade de France. Avec une place en finale du Championnat des Nations dans le viseur, Fabien Galthié a fait quatre changements dans son XV de départ. Matthieu Jalibert retrouve l'ouverture et une troisième ligne entièrement renouvelée se dessine.

🇫🇷🇦🇷 Le dernier match de l’année à la maison 🔥 Les 23 Bleus qui défendront nos couleurs samedi au @StadeFrance 💪 #XVdeFrance https://t.co/sesGOeS7SH — France Rugby (@FranceRugby) November 19, 2026

Jalibert retrouve Dupont à la charnière

Absent depuis près de deux mois en raison d'une blessure à la cuisse, Matthieu Jalibert récupère le numéro 10, associé à Antoine Dupont, toujours capitaine. Un retour bienvenu pour les Tricolores, privés de Romain Ntamack, Thomas Ramos et Antoine Hastoy. Maxime Lucu retrouve ainsi le banc, après avoir débuté face aux Springboks.

Derrière, la continuité reste de mise. Yoram Moefana et Kalvin Gourgues composent la paire de centres, tandis que Théo Attissogbe conserve l'arrière du terrain. Louis Bielle-Biarrey et Aaron Grandidier-Nkanang occupent les ailes. Ménagé mercredi à Marcoussis, tout comme Jean-Baptiste Gros, le Bordelais conserve la confiance du staff.

Une troisième ligne complètement renouvelée

C'est devant que Galthié effectue son principal chantier. Charles Ollivon, Anthony Jelonch et Esteban Capilla remplacent François Cros, Cameron Woki et Grégory Alldritt. Jelonch retrouve le numéro 8, tandis qu'Ollivon et Capilla prennent place sur les ailes de la troisième ligne. Ce dernier, déjà entré contre les Fidji et l'Afrique du Sud, connaît sa première titularisation internationale.

Une association qui apporte de la fraîcheur après le gros combat livré face aux champions du monde. L'expérience d'Ollivon, la densité physique de Jelonch et l'activité de Capilla offrent plusieurs solutions pour répondre au défi argentin. Le cinq de devant reste inchangé, avec Gros, Mauvaka et Falatea en première ligne, devant l'attelage Verhaeghe-Guillard.

Un banc solide pour terminer le travail

Sur le banc, Lamothe, Poirot et Montagne couvrent la première ligne. Duguid complète les solutions devant, avec Woki et Alldritt, tandis que Lucu et Gailleton constituent les deux options derrière. Un banc à six avants et deux trois-quarts qui permet de conserver du poids dans le combat jusqu'au bout.

🏉✅ ¡Todo listo para el duelo en París! #LosPumas tienen equipo confirmado para visitar a Francia este sábado, por la sexta fecha del Nations Championship. 🇫🇷🆚🇦🇷 📆 Sábado 21/11 ⏰ 16:30 ARG/URU 🏟️ Stade de France 📺 ESPN 2 /Disney Plus ➕ Mirá el mejor rugby por ESPN en el Plan Premium de Disney Plus. #PUMASxESPN — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 19, 2026

Et l'enjeu dépasse largement cette troisième rencontre de novembre. Une victoire bonifiée garantit aux Bleus une place en finale à Twickenham, le 29 novembre. Après avoir battu les Fidji (54-17) et les Springboks, les partenaires d'Antoine Dupont ont leur destin entre les mains. Reste à terminer le travail face à des Pumas toujours capables de gâcher la fête.