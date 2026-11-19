Douze ans que les Pumas attendent de refaire le coup. Avant de retrouver le XV de France, samedi au Stade de France, les Argentins peuvent se replonger dans un souvenir particulièrement savoureux. Le 22 novembre 2014, ils avaient fait tomber les Bleus (18-13) sans inscrire le moindre essai. Leur arme ? Quatre drops, dont trois signés Nicolás Sánchez.

Une demi-heure pour assommer les Bleus

À l'époque, les Tricolores de Philippe Saint-André viennent de battre les Fidji et l'Australie. Mais face aux hommes de Daniel Hourcade, la mécanique s'enraye. Après seulement 30 minutes, le planchot affiche 15-0 pour les visiteurs. Sánchez a enquillé deux pénalités et deux drops, Juan Martín Hernández ajoutant sa petite touche personnelle. À la pause, les Argentins mènent 15-3.

Et le supplice continue dès le retour des vestiaires. Sánchez claque son troisième drop, portant l'avance des Pumas à 18-3. Douze points inscrits grâce à ce geste devenu presque une spécialité argentine, dans la lignée d'Hugo Porta ou des trois drops d'Hernández face à l'Irlande au Mondial 2007.

Pourquoi les Argentins ont-ils autant tenté leur chance ?

Interrogé par France 2 après la rencontre, Hernández expliquait que la défense française était bien en place, poussant les Pumas à tenter les drops. Daniel Hourcade précisait pourtant à Rugbyrama qu'aucune stratégie exclusivement basée sur ce geste n'avait été définie avant le match.

Le choix était surtout terriblement pragmatique. Plutôt que de s'épuiser à chercher l'essai face à un rideau défensif organisé, les Argentins transformaient leurs possessions en points. Un article du Rugbynistère publié à l'époque rappelait d'ailleurs que Sánchez, auteur également de 12 plaquages, avait reçu la consigne de se tenir prêt à dégainer près de l'en-but français.

Un essai de Fofana et une dernière occasion envolée

Les Bleus finissent pourtant par réagir. Wesley Fofana trouve la faille à la 57e minute, avant que Rory Kockott ne ramène les siens à cinq longueurs. Dans les derniers instants, Scott Spedding croit même avoir arraché la victoire. Mais l'arrière est empêché d'aplatir. Les Pumas tiennent leur succès, le dernier obtenu en France face aux Tricolores.

Depuis, les Argentins ont perdu leurs trois déplacements suivants dans l'Hexagone, en 2018, 2021 et 2024. Samedi, les hommes de Felipe Contepomi tenteront de mettre fin à cette série. Avec ou sans drops, peu importe : les Pumas savent qu'on peut gagner à Saint-Denis sans passer la ligne de craie.