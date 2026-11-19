À 24 ans, Juan Martin Scelzo est en train de se faire un prénom. Le troisième ligne du Stade Français, auteur de performances convaincantes depuis deux saisons, s'impose peu à peu dans le paysage du rugby argentin.

Et pourtant, son parcours n'avait rien d'une évidence. Formé à Clermont, où évoluait son père Martin - l'ancien pilier des Pumas et champion de France 2010 - le jeune Juan Martin avait choisi de quitter l'ASM à l'adolescence pour suivre ses copains à Saint-Genès-Champanelle.

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Direction ensuite Issoire, où il matche très tôt en Fédérale 1. Ses performances ne passent pas inaperçues dans la région et lui ouvrent les portes des Espoirs clermontois, pour une saison.

Mais c'est finalement tout droit jusqu'à la capitale que son profil remonte, jusqu'aux oreilles de Gonzalo Quesada. L'ancien entraîneur du Stade Français connaît le garçon depuis tout petit, pour avoir évolué avec son père à Narbonne et en sélection.

Le Franco-Argentin débarque ainsi dans la capitale en 2022, découvre le Top 14 et fait petit à petit son trou dans l'effectif du club rose. Cette saison, il compte notamment deux essais en 5 apparitions en championnat.

Dans les pas de son père, mais pas au même poste

À un poste où Facundo Isa n'est plus que rarement appelé, Contepomi commence à s'appuyer sur ce solide gaillard d'1m92 pour 110 kg en numéro 8. Plus athlétique que son daron qui calait les mêlées de l'ASM dans les années 2000, Scelzo apporte notamment sa puissance ainsi que sa combativité aux Pumas.

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Titulaire derrière la mêlée face à l'Italie, le jeune Puma va enchaîner face aux Bleus ce samedi, en étant décalé en numéro 7 pour densifier la troisième ligne argentine au Stade de France. Avant d'y revenir le mois prochain, pour le match de gala face au Stade Toulousain ?