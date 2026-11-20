À 23 ans, Louis Bielle-Biarrey s'apprête à franchir une barre qui donne le tournis. Grâce à sa réalisation face à l'Afrique du Sud, l'ailier de l'UBB compte désormais 99 essais en carrière professionnelle et internationale. Selon les données d'AIA Sports et d'Allrugby compilées par le Midi Olympique, le Bordelais en a inscrit 40 en Top 14, 29 en Champions Cup et 30 avec le XV de France. Mais comment les a-t-il marqués ?

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30 essais après un jeu au pied, seulement 8 débordements

La première surprise vient de la manière dont le casque rouge fait trembler les en-buts adverses. Sur ses 99 essais, 30 ont été inscrits à la suite d'un jeu au pied, contre seulement huit classés comme des débordements dans le couloir. Un rapport assez révélateur : LBB ne se contente pas de déposer son vis-à-vis sur une accélération. Il excelle surtout dans l'art d'exploiter les espaces laissés derrière la défense.

Et cette faculté commence bien avant de toucher le ballon. Face aux Springboks, le 13 novembre, Antoine Dupont a parfaitement exploité son appel sur l'aile gauche avec un coup de pied rasant. Bielle-Biarrey a pris de vitesse Kurt-Lee Arendse pour inscrire son 30e essai international. Une action qui illustre la synchronisation entre le passeur et son finisseur.

Le secret ? Être déjà parti quand le ballon arrive

Cette connexion avec ses partenaires constitue une arme redoutable. Contre l'Irlande, lors du Tournoi 2026, Thomas Ramos avait déjà trouvé son ailier d'un coup de pied de l'extérieur du pied gauche, après une première inspiration de Dupont. Ramos avait reconnu une part de réussite dans son geste. Mais la présence de Bielle-Biarrey, lancé dans le bon espace, avait permis de transformer cette improvisation en essai.

L'intéressé sait également se débrouiller tout seul. En novembre 2024, face à l'Argentine, il avait reçu le ballon de Ramos avant de pousser lui-même au pied gauche et de poursuivre sa course. Une spécialité déjà utilisée contre le Japon et l'Écosse cette année-là, comme le relevait L'Équipe. Plutôt que de chercher systématiquement le duel, il utilise sa vitesse pour prendre le défenseur dans son dos.

À Bordeaux aussi, les partenaires connaissent la recette

La mécanique fonctionne également avec l'UBB. En décembre 2025, face aux Bulls en Champions Cup, Matthieu Jalibert avait trouvé le champ profond d'un coup de pied astucieux, permettant à son ailier de s'offrir un doublé. À l'inverse, son premier essai en finale européenne contre le Leinster, en mai 2026, avait récompensé son soutien à Damian Penaud. Preuve que sa lecture du jeu ne se limite pas aux ballons joués au pied.

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À la veille de retrouver les Pumas, qu'il avait déjà fait souffrir deux ans auparavant, Bielle-Biarrey n'est donc plus qu'à une longueur du centième. Pour les défenses adverses, le casse-tête dépasse largement la surveillance de son couloir : il faut aussi contrôler la profondeur et anticiper ses courses sans ballon. Car avec LBB, le danger commence souvent avant même que la gonfle quitte les mains de son partenaire.