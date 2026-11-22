C’est une affaire qui pourrait faire parler dans les jours à venir. À la fin du match entre la France et l’Argentine, gagné par les Tricolores (45-17), les supporters des Bleus ont retenu leur souffle au début du money-time. Au Stade de France, ce samedi 21 novembre, Kalvin Gourgues s’est offert un doublé et a marqué le sixième essai des siens à la 70ᵉ minute de jeu. Cependant, le jeune centre de 21 ans s’est rapidement tordu de douleur au sol, avant de reprendre sa place en grimaçant pour finir le match. Néanmoins, la blessure du Toulousain n’a rien de musculaire.

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Gourgues touché, mais pas blessé

En effet, Kalvin Gourgues s’est en réalité pris un coup de pied dans les parties intimes, à la fin du sixième match de ce Championnat des Nations. Alors qu’il avait plongé et déjà marqué l’essai de son doublé, le jeune joueur est vu souriant au sol, avant de grimacer à cause d'une vive douleur. L’ouvreur argentin Tomás Albornoz était à la poursuite de ce dernier et semble ralentir sa course dans un premier temps. Puis, au moment d’arriver près de l’entrejambe du Haut-Garonnais, un mouvement suspicieux est visible. Sa jambe semble faire un geste non naturel, dans les parties du Français.

Après la rencontre, Kalvin Gourgues a balayé les doutes sur une éventuelle blessure, mais a bien confirmé qu’il avait subi un coup mal placé. Il a indiqué qu’il avait été touché à “l’entrejambe” sur cette action. “C’est Tomás Albornoz qui m’écrase. Franchement, il n’avait pas besoin de faire ça”, a réagi le champion de France selon des propos rapportés à Midi Libre. Sur les réseaux sociaux, certains avaient souligné ce geste du joueur du RC Toulon sur celui qui a été élu Homme du match dans la foulée.

Par ailleurs, le centre a confié que c’était pour cela qu’il avait abandonné son rôle de buteur, pour transformer son essai, qu’il avait repris en fin de match. “Derrière, je ne pouvais pas buter, je l’ai laissée à Maxime Lucu alors qu’il n’avait même pas son tee car le kiné a apporté seulement le mien. C’est pour ça qu’il a tapé la transformation en drop”, narrait-il aux journalistes présents sur place. Le caractère volontaire ou non de ce geste reste inconnu pour le moment, mais pourrait être étudié par la commission de discipline.

Albornoz qui met donc un coup de pied dans le rectum (ou les testicules), de façon volontaire, à Gourgues après son essai. La classe argentine. Ça bouge pas. https://t.co/qzAeEvp3tG — Alexandre Priam (@AlexandrePriam) November 21, 2026

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Une lourde sanction possible ?

Dans un premier temps, la plupart des observateurs ont directement pensé que Kalvin Gourgues s’était blessé aux adducteurs au moment de marquer son essai. L’important nombre de blessures constatées du côté du XV de France a directement conduit certains à s’inquiéter, même s’il y a finalement plus de peur que de mal, au niveau physique. Le numéro 13 des Bleus devrait pouvoir assurer sa présence face aux Springboks, en finale du Championnat des Nations, dimanche prochain. Cependant, cela ne pourrait pas être le cas de l’ouvreur sud-américain.

En effet, si la commission de discipline revient sur cette action, cela pourrait coûter cher à l’Argentin. Pour cause, selon le règlement établi par World Rugby, les atteintes aux parties intimes sont lourdement sanctionnées. La règle 9.27 indique qu’un “joueur ne doit rien faire qui soit contraire à l'esprit du fair-play”. Cela comprend notamment l’action de “saisir, tordre, frapper ou presser les parties génitales”. Les sanctions prévues sur ce genre de mauvais geste sont généralement assez lourdes. Elles peuvent être comprises de 12 semaines à 4 ans de suspension. Une actualité qui, si elle est prise en charge par la commission de discipline, pourrait pénaliser Tomás Albornoz, mais surtout l’Argentine et le RC Toulon, où il est le 10 titulaire.

Par le passé, plusieurs joueurs ont eu des sanctions par rapport à des gestes similaires. Le cas le plus connu est sûrement celui de Joe Marler, en 2020 lors d’un match avec l’Angleterre. Après avoir palpé les parties intimes d’Alun Wyn Jones en plein match, il avait écopé de 10 semaines de suspension. En octobre 2025, le Sud-Africain Jan-Hendrik Wessels avait été suspendu 9 semaines pour un fait semblable. Habituellement, les sanctions sont diminuées de quelques semaines sur ce type de dossier, car les joueurs reconnaissent les faits et s’excusent souvent sans tarder. Dans le cas présent, reste à voir ce qu’il se passera…

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