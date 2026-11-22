Mickaël Guillard n'a pas eu le temps de savourer bien longtemps. Samedi soir, dans les entrailles du Stade de France, le deuxième ligne lyonnais avait déjà la tête aux Springboks. Le XV de France les retrouvera dimanche 29 novembre, à 17h40, en finale du Championnat des nations, à Twickenham. Le numéro 5 des Bleus venait pourtant d'inscrire le premier des sept essais tricolores face aux Pumas, mais son esprit était ailleurs.

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« Une guerre sur le terrain »

Interrogé sur une nouvelle guerre d'intox avec Rassie Erasmus, Guillard a vite recadré le débat, comme le rapporte RMC Sport. Le 13 novembre au Stade de France, le sélectionneur sud-africain avait changé toute sa première ligne une heure avant le coup d'envoi. Le Lyonnais, lui, attend surtout un combat sur le pré, physique et sans calcul.

« Ça va être la guerre, tout court, sur le terrain, une guerre physique, ça va être brutal. On s'attend à un gros, gros combat contre eux. » (Mickaël Guillard, deuxième ligne du XV de France)

Il s'attend aussi à des Boks piqués au vif. Les champions du monde restent sur deux défaites d'affilée, 21-19 contre les Bleus puis 20-17 en Irlande samedi après-midi. « C'est un truc qui arrive très rarement, en ce moment, pour cette équipe sud-africaine », souligne Guillard, qui les annonce « très revanchards ».

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Deux victoires partout depuis 2020

L'historique récent donne du crédit à sa méfiance. Depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête des Bleus en 2020, les deux nations se sont affrontées quatre fois, pour deux victoires de chaque côté. Les Bleus ont d'abord fait tomber les Springboks au Vélodrome de Marseille en novembre 2022 (30-26), un premier succès face sous l'ère Galthié.

Mais les Sud-Africains ont ensuite infligé deux blessures profondes. Il y a eu le quart de finale de la Coupe du monde 2023, perdu 29-28 au Stade de France. Les Boks y sont revenus, en novembre 2025, pour infliger une claque inattendue aux Bleus (32-17). Avant le 13 novembre dernier, l'Afrique du Sud restait sur neuf victoires lors des dix dernières confrontations face au XV de France.

De fait, le succès 21-19 du 13 novembre a donc remis les compteurs à égalité sur ces générations dorées que connaissent les deux nations. En plus, il a mis fin à une disette de vingt-et-un ans à Saint-Denis, où les Bleus n'avaient plus battu les Boks depuis 2005 (26-20). Des rencontres serrées, puisque quatre des cinq duels précédents s'étaient joués à quatre points ou moins.

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Débriefer avant de remettre le bleu de chauffe

Avant d'arriver en grande finale, Mickaël Guillard ne cache pas que la copie face à l'Argentine reste perfectible. « On sait qu'on est capables de les battre », assure-t-il, tout en reconnaissant des choses qui ont « moins bien marché », y compris samedi. Le programme est fixé : analyser, débriefer avec les coachs et s'entraîner sérieusement pour arriver le mieux préparé possible. Les Bleus auront sept jours pour corriger ces détails face à un adversaire qu'ils viennent de battre. Rendez-vous dimanche à Twickenham pour la belle.

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