Après 80 minutes disputées dans la fraîcheur de la capitale anglaise, le verdict est tombé. L’Angleterre a infligé une seconde défaite consécutive aux All Blacks (37-12), un événement rarissime. Après une première période complètement à l'avantage des locaux, les Néo-Zélandais n’ont pas su se relever. La 150ᵉ sélection de Beauden Barrett s’est donc teintée d’un nouveau voile de honte, alors que la sélection à la fougère argentée espérait se qualifier en finale du Championnat des Nations.

Dans un stade de Twickenham qui rêve de voir le XV de la Rose en finale, dans cette même enceinte, d’ici à une semaine, l’Angleterre recevait la Nouvelle-Zélande. Ce samedi 21 novembre, les deux formations s’affrontaient à l’occasion de la sixième journée du Championnat des Nations. Chez Sa Majesté, les dynamiques étaient bien différentes. Les hommes de Steve Borthwick sortaient d’une victoire impressionnante contre le Japon (78-15). Ceux de Dave Rennie ont connu une défaite cinglante à Cardiff (35-28), avec un revers historique contre le pays de Galles, attendu depuis 73 ans.

À bien des égards, cette performance de l'Angleterre est historique. Tout d'abord, la sélection menée par Steve Borthwick a réalisé sa plus large victoire face à la Nouvelle-Zélande, avec 25 points d’écart. Ensuite, c’est seulement la deuxième fois de l’histoire que les joueurs en blanc enchaînent deux succès face aux All Blacks, puisqu’ils avaient gagné contre eux (33-19) l’année dernière. Enfin, l’Aotearoa n’avait plus connu deux défaites consécutives au niveau international depuis 2020.

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La Rose arrache la Fougère

En ouverture de la rencontre, le haka n’a pas effrayé le moins du monde le XV de la Rose. En effet, les Anglais sont rentrés dans leur match avec une rapidité et une efficacité stupéfiantes. Dès la 5ᵉ minute de jeu, Henry Slade a plongé dans l’en-but des Océaniens pour donner l’avantage aux siens. Ensuite, les locaux ont rapidement pris le jeu à leur compte, tout en montrant quelques failles dans le réalisme. Sans parvenir à concrétiser dans un premier temps, ils prenaient au moins l’ascendant mental. Surtout, ils gagnaient chaque collision, avec l'aide bienvenue d'une troisième ligne impériale.

Ensuite, les dix dernières minutes de jeu ont permis à l’Angleterre de creuser l’écart. Jack Van Poortvliet passait en force à proximité du ruck et tombait derrière la ligne (32ᵉ), malgré une tentative désespérée de plaquage adverse. Dans la foulée, Ben Earl a fait parler sa puissance. Signe d’une différence écrasante, sur le plan physique, le troisième ligne éliminait un défenseur dans les 22 mètres néo-zélandais et faisait gronder Twickenham avec un troisième essai (36ᵉ). Enfin, juste avant la pause, Ethan De Groot sauvait l’honneur des All Blacks avec les premiers points inscrits en leur faveur (39ᵉ). Score à la mi-temps : 19 à 5.

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Les All Blacks sonnés à Twickenham

De retour des vestiaires, la Nouvelle-Zélande n’arrivait toujours pas à inverser la pression. L’intensité et la puissance injectées dans le jeu courant déboussolaient les visiteurs. Coup du sort, Ollie Chessum en venait même à bousculer la conquête des joueurs en noir. Le colosse chipait un ballon, puis marquait au bout de l’action (43ᵉ). Pour les All Blacks, Beauden Barrett était l’un des seuls à tenter quelques actions fantaisistes pour bousculer le cours des choses, sans être toujours bien inspiré. À la 52ᵉ minute, il finit par jaillir avec une belle course jusqu’à l’essai, après une superbe action constellée de passes après-contact.

À l’heure de jeu, les Anglais revenaient près de la Terre promise néo-zélandaise. Incapable de retenir les assauts du XV de la Rose, la défense océanienne voyait Seb Atkinson plonger dans l’en-but (63ᵉ) et mimer un geste du haka, en guise de provocation. Dans le money-time, Marcus Smith réussissait son troisième coup de pied face aux perches, afin de sceller la rencontre. Les Anglais mettent la pression au XV de France, qui se voit obligé de l’emporter avec le bonus offensif face à l’Argentine, pour espérer se rendre en finale. Les Springboks, eux, pourraient rejoindre cette ultime affiche, s’ils gagnent contre l’Irlande.

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