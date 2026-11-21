Felipe Contepomi n'a pas l'intention de passer 80 minutes à chercher comment neutraliser le XV de France. Avant le choc de ce samedi au Stade de France, le sélectionneur argentin a affiché sa philosophie : miser d'abord sur les forces des Pumas plutôt que sur les faiblesses adverses. « On peut jouer pour gagner ou jouer pour ne pas perdre. Moi, je préfère avoir la mentalité de jouer pour gagner », a-t-il expliqué en conférence de presse via Rugby Champagne. Une déclaration intéressante, dont il faudra surtout observer la traduction sur le terrain.

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Jouer pour gagner, même depuis ses 22 mètres ?

Premier indice : les sorties de camp. Face à la pression française, les Argentins accepteront-ils de conserver le ballon dans leur moitié de terrain ou privilégieront-ils le jeu au pied ? Relancer systématiquement depuis ses 22 mètres serait évidemment suicidaire. Mais la capacité à identifier une défense désorganisée, plutôt que de rendre automatiquement le ballon, pourrait illustrer cette volonté de prendre des initiatives.

D'autant que les Pumas cherchent encore de la fluidité. Après leur victoire laborieuse contre l'Italie (19-14), Juan Fernández Lobbe, membre du staff, avait notamment insisté sur la nécessité d'accélérer les sorties de balle dans les rucks. Sans ballons rapides, difficile de faire vivre le cuir, quelle que soit l'ambition affichée.

Les premiers ballons donneront le ton

Autre élément à surveiller : les premiers lancements offensifs de la charnière Simón Benítez Cruz–Tomás Albornoz. Les Pumas chercheront-ils rapidement les extérieurs, avec Chocobares et Cinti pour fixer la défense ? Ou préféreront-ils multiplier les charges au près pour installer leur jeu ? Les deux options peuvent parfaitement correspondre à une approche ambitieuse, à condition de parvenir à mettre les Bleus sur le reculoir.

Chocobares–Gourgues, coéquipiers à Toulouse, adversaires pour France/Argentine : comment surprendre quelqu’un qui vous connaît déjà ?

Car la prestation contre l'Italie a laissé quelques regrets. Malgré trois essais inscrits, Contepomi regrettait notamment le manque d'efficacité de ses joueurs dans les 22 mètres adverses. Face aux Bleus, la qualité des possessions argentines comptera autant que leur quantité.

Pénalité : les trois points ou une occasion d'essai ?

Enfin, les décisions prises sur pénalité seront révélatrices. Contre l'Italie, les Argentins avaient choisi la touche en début de seconde période, sans parvenir à concrétiser. À la 54e minute, ils avaient ensuite préféré une mêlée près de l'en-but, avant de marquer par Rodrigo Isgró.

Faudra-t-il reproduire cette audace face à la France ? Tout dépendra évidemment du score, de la position sur le terrain et du rapport de force. Prendre les trois points peut aussi être une décision parfaitement compatible avec l'ambition de gagner. Mais si les Pumas veulent vraiment imposer leur rugby, comme l'annonce Contepomi, leurs premières décisions permettront de mesurer jusqu'où ils sont prêts à aller pour y parvenir.