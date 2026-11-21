Il aura fallu onze journées et dix défaites consécutives pour que Nevers retrouve enfin le goût de la victoire. Vendredi soir, au Pré-Fleuri, l'USON a dominé Soyaux-Angoulême (34-18) lors de la 11e journée de Pro D2. Et les hommes de Xavier Péméja n'ont pas fait les choses à moitié, puisqu'ils ont même décroché le bonus offensif. Cinq points qui tombent à pic pour une formation engluée à la dernière place du classement.

NEVERS DÉCROCHE ENFIN SA PREMIÈRE VICTOIRE DE LA SAISON 🙌 #USONSAXV https://t.co/tBbKkCVVPc — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 20, 2026

Menés 11-0, les Nivernais ont renversé la vapeur

Pourtant, les premières minutes ressemblaient à un mauvais remake des précédentes rencontres. Menés 11-0 après quatorze minutes, les Jaunets ont trouvé les ressources pour réagir. Rocher et Kleynhans ont remis l'USON dans le match, avant que Soyaux-Angoulême ne reprenne les commandes juste avant la pause (15-18).

Au retour des vestiaires, le scénario a finalement tourné en faveur des locaux. Une passe au pied inspirée de Deleuze pour Jaminet, un deuxième essai de Rocher, puis une dernière réalisation de Tarel ont permis aux Nivernais de s'imposer avec la manière. Cinq essais inscrits, contre deux encaissés : le compte était bon pour empocher le bonus.

Une attaque métamorphosée après une trêve particulière

Le contraste est saisissant. Avant cette rencontre, Nevers possédait la pire attaque de Pro D2 avec seulement 186 points inscrits en dix matchs, soit 18,6 points par rencontre. Face au SAXV, les hommes de Péméja en ont marqué 34, près du double de leur moyenne habituelle. Un réveil offensif qui doit autant à leur efficacité qu'à une mêlée retrouvée.

Cette victoire intervient également après une pause internationale consacrée à la reconstruction du groupe. Comme le rapportait Midi Olympique jeudi, une psychologue avait été sollicitée pour améliorer la communication au sein de l'équipe, également partie en mise au vert à Vichy. « La psychologue a fait du bon boulot », confiait alors Xavier Péméja. Difficile de mesurer précisément l'influence de ce travail, mais les Nivernais ont enfin répondu sur le terrain.

Nevers reste dernier, mais Béziers n'est plus très loin

Comptablement, cette première victoire change déjà la donne. Avec 9 points au classement, l'USON revient à seulement deux longueurs de Béziers, quinzième avec 11 unités après sa défaite contre Dax (12-17). Le dernier essai de Tarel, synonyme de bonus offensif, pourrait donc peser lourd au moment de faire les comptes.

𝘼.𝙍𝙪𝙞𝙯 "𝙊𝙣 𝙖 𝙚́𝙩𝙚́ 𝙩𝙧𝙚̀𝙨 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙨𝙘𝙞𝙥𝙡𝙞𝙣𝙚́"🎙️ Après le match face à Nevers, Alexandre Ruiz, Hubert Texier et Alexandre Ruiz réagissaient devant la presse. Le replay ⤵️ https://t.co/YES45jbyqu #PROD2 | #USONSAXV https://t.co/76OZfP4YgX — SA XV Charente Rugby (@SAXV_Charente) November 20, 2026

La course au maintien reste néanmoins compliquée. Nevers accuse encore sept points de retard sur Narbonne, quatorzième. Et dès vendredi prochain, les Nivernais devront confirmer ce regain de forme sur la pelouse de Colomiers. Après dix revers d'affilée, une victoire a suffi pour relancer l'espoir. Reste désormais à savoir si elle marque le début d'une véritable remontée.