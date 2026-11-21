Le marché des transferts s'agite déjà en vue de la saison prochaine. Et cette fois, c'est de l'autre côté de la Manche que deux formations du Top 14 auraient jeté leur dévolu sur un troisième ligne. Selon les informations de RugbyPass, publiées ce samedi, Bayonne et le Stade Français s'intéresseraient à Callum Chick, actuellement sous contrat avec Northampton jusqu'à l'été 2027.

Un numéro 8 anglais qui connaît le combat

Âgé de 29 ans, l'ancien capitaine de Newcastle possède deux sélections avec l'Angleterre, obtenues en 2021. Avec son mètre 93 et ses 116 kilos annoncés par les Saints, Chick présente un profil de troisième ligne puissant, habitué à porter le ballon et à avancer au contact.

Arrivé à Northampton en 2025, il a disputé 29 rencontres lors de sa première saison. Un joueur d'expérience qui pourrait apporter une solution supplémentaire dans la rotation d'un club français.

Bayonne doit déjà penser à l'après-Capilla

Du côté de Jean-Dauger, cette piste aurait une certaine logique. L'Aviron sait qu'il perdra Esteban Capilla à l'été 2027, puisque le jeune troisième ligne a choisi de rejoindre Toulouse. Un départ qui oblige les dirigeants basques à anticiper.

Avec Rodrigo Bruni, Rob Leota, Alexandre Fischer ou encore Baptiste Héguy, Bayonne possède déjà plusieurs solutions. Mais Chick apporterait un profil davantage orienté vers le poste de numéro 8, différent de celui de Capilla. Le club aurait également des vues sur l'All Black Luke Jacobson, selon Fissler.

À Paris, plusieurs dossiers à surveiller

La situation est différente au Stade Français. Sekou Macalou et Pierre Huguet arrivent en fin de contrat en juin 2027, comme le rappelait Midi Olympique. Avec les incertitudes entourant l'avenir de Macalou, victime de problèmes à la hanche, Paris pourrait chercher à sécuriser sa troisième ligne.

Reste un obstacle de taille : Chick souhaiterait poursuivre l'aventure à Northampton, toujours selon Fissler. Les Saints auraient néanmoins identifié Arthur Green, joueur de Bath, pour lui succéder. De quoi laisser la porte entrouverte à un départ vers le Top 14, même si aucun accord n'est annoncé à ce stade.