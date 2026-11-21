Ils connaissent leurs courses, leurs appuis et certainement quelques petites habitudes qui échappent aux adversaires du dimanche. Ce samedi soir, Kalvin Gourgues et Santiago Chocobares vont pourtant devoir utiliser cette connaissance l'un contre l'autre. Les deux centres du Stade Toulousain seront titulaires lors de France-Argentine, le premier avec le numéro 13, le second avec le 12. Une opposition particulière entre deux joueurs habitués à évoluer sous les mêmes couleurs, et dont la complicité pourrait devenir une arme à double tranchant.

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Une combinaison toulousaine qui en dit long

Le 19 septembre dernier, face à Vannes, les deux hommes avaient justement montré leur entente sur une action magnifique. À la 25e minute, Chocobares attaque la ligne, trouve un intervalle et libère Gourgues à l'intérieur. Le Français fixe à son tour avant de servir Paul Graou, venu conclure un essai de 70 mètres. Une séquence qui illustre leur capacité à lire les espaces et à jouer dans le bon tempo.

Mais samedi, cette complicité pourrait prendre une tout autre dimension. Chocobares saura-t-il reconnaître le moment où Gourgues cherche à se proposer dans un intervalle ? Le jeune Français pourra-t-il anticiper une passe après contact de son partenaire habituel ? Au rugby, connaître les intentions d'un adversaire offre un avantage. Encore faut-il être capable de réagir assez vite pour en profiter.

Quand connaître les qualités de l'autre peut devenir dangereux

Les deux hommes possèdent d'ailleurs quelques arguments pour tromper la vigilance adverse. En avril, face à Bristol, Gourgues avait mystifié Tom Jordan avec une feinte de passe avant de conclure une chevauchée de 70 mètres. Un geste révélateur de sa capacité à provoquer une mauvaise décision chez un défenseur. De son côté, Chocobares avait notamment intercepté une passe bordelaise lors du large succès toulousain contre l'UBB en septembre. Deux exemples de leur aptitude à exploiter une lecture adverse.

Et Gourgues est parfaitement conscient du problème de la prévisibilité. En octobre, il expliquait à RugbyPass : « Les joueurs me connaissent plus. Il faut arriver à se renouveler pour continuer à mettre le désordre dans les défenses adverses. » Face à un partenaire qui le côtoie régulièrement, cette nécessité prend une saveur particulière.

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Le piège de vouloir trop anticiper

Attention toutefois à ne pas imaginer un duel permanent. Gourgues évoluera en 13 aux côtés de Yoram Moefana, tandis que Chocobares sera associé à Lucio Cinti. Selon les lancements, les déplacements et les organisations défensives, les deux Toulousains ne se retrouveront pas systématiquement face à face. Le risque pourrait surtout venir d'une anticipation excessive : un défenseur persuadé de connaître la course de son ancien compère peut ouvrir un intervalle en partant trop tôt.

Dans La Dépêche, Gourgues évoquait une « concurrence saine » au centre. Ce samedi, leur bonne entente restera au vestiaire. Et si leur connaissance mutuelle peut aider à lire une intention, elle peut aussi devenir le meilleur moyen de se faire piéger.