Et si Jack Nowell retrouvait le club avec lequel il a tout gagné ? Trois ans après avoir quitté Exeter pour rejoindre La Rochelle, l'ailier anglais de 33 ans pourrait faire le chemin inverse à l'été 2027. Selon les informations du Midi Olympique, relayées ce samedi par RugbyPass, les Chiefs seraient intéressés par le retour de leur ancien joueur. Une piste qui pourrait compliquer les plans des Maritimes.

Exeter n'a pas oublié son ancien champion

Il faut dire que Nowell a laissé quelques souvenirs du côté de Sandy Park. Formé chez les Chiefs, l'international anglais aux 46 sélections a notamment participé au doublé historique Premiership-Champions Cup en 2020. Une génération dorée qui avait également remporté le championnat anglais en 2017.

Son départ en 2023 avait d'ailleurs été particulièrement difficile à vivre. Dans un entretien accordé au Guardian, l'ailier expliquait combien il avait été compliqué de quitter son club de toujours, notamment pour des raisons financières. Un éventuel retour aurait donc une saveur particulière.

La Rochelle veut pourtant le conserver

Mais du côté de Marcel-Deflandre, on n'entendrait pas forcément laisser filer l'Anglais. Comme le rapportait Midi Olympique en octobre, les dirigeants rochelais souhaiteraient prolonger Nowell, dont le contrat expire en juin prochain.

Le principal désaccord concernerait la durée de l'engagement. La Rochelle privilégierait une année supplémentaire avec une deuxième en option, tandis que le joueur préférerait deux saisons garanties. À 33 ans, cette différence pourrait peser dans les négociations.

Un dossier qui pourrait peser sur le recrutement rochelais

Ronan O'Gara souhaiterait conserver son ailier, mais le dossier reste ouvert. Avec Dillyn Leyds également en fin de contrat, La Rochelle pourrait devoir revoir une partie de sa rotation derrière si les discussions n'aboutissent pas.

Et pour Nowell, qui a toujours affiché son attachement à ses Cornouailles natales, retrouver Exeter pourrait aussi le rapprocher de ses racines. Reste à savoir si les Chiefs passeront à l'offensive et si La Rochelle parviendra à le convaincre. Pour l'heure, aucun départ n'est acté.