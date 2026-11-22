C’est une question qui revient sans cesse dans l’écosystème du rugby français, complètement surchargé en matchs de haut niveau. Comment faire souffler les joueurs pour éviter les blessures et permettre aux organismes de se reposer ? À cette question-là, Fabien Galthié et son staff avaient proposé d’apporter leur pierre à cet édifice, souvent secoué et mis à mal. En effet, le sélectionneur avait annoncé qu’il ne souhaitait pas aligner ses joueurs premium plus de neuf fois dans la saison. Problème : certains joueurs approchent déjà de ce total.

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Neuf matchs, pas un de plus

Effectivement, si l’on compte la phase estivale du Championnat des Nations et celle en cours sur l’automne, le XV de France s’apprête à jouer son septième match de la saison, ce dimanche (17h40) contre les Springboks. À Twickenham, certains joueurs, comme Maxime Lucu par exemple, pourraient donc se retrouver à seulement deux rencontres d’une mise au repos forcée. En cumulé, Championnat des Nations et Tournoi des 6 Nations compris, ce sont 12 rencontres internationales qui sont indiquées au calendrier.

Par ailleurs, les 12 rencontres de la saison vont observer l’addition des matchs de préparation à la Coupe du Monde 2027, à la fin du prochain été. Pour rappel, les Bleus affronteront l’Écosse, le 29 août à Murrayfield et le 4 septembre au Stade de France, et l’Angleterre, le 11 septembre à Twickenham. Sur ces dernières joutes de chauffe, Fabien Galthié et son staff redoutent sans doute la moindre blessure de dernière minute. En 2023, cela avait été le cas de Romain Ntamack, sur un match de préparation, et de Paul Willemse, lors d’une séance de sport à son domicile.

Ainsi, du début du Championnat des Nations au lancement de la prochaine Coupe du Monde, ce sont pas moins d’une quinzaine de rencontres qui sont inscrites au calendrier du XV de France. De fait, certains Tricolores risquent d’ores et déjà de dépasser le quota fixé par Fabien Galthié dès l’hiver prochain. Il paraît compliqué d’imaginer une équipe remaniée se présenter à Twickenham, face aux Springboks, ce dimanche. Ainsi, le turnover de joueurs se fera sans doute au Tournoi des 6 Nations.

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Le Tournoi des 6 Nations sacrifié ?

Dans cette optique, certaines questions se posent. Championne en titre des deux dernières éditions du Tournoi des 6 Nations, la France peut-elle vraiment se permettre de faire tourner lors de la compétition phare du Vieux Continent ? D’autant plus, l’Irlande et l’Angleterre ont été à l’origine de très belles affiches sur cette fenêtre de novembre. Le XV de la Rose et celui du Trèfle risquent de donner du fil à retordre aux Tricolores. Par ailleurs, les Bleus affrontent ces deux adversaires sur leurs terrains, comme à chaque année impaire.

Cette compétition s’annonce d’ores et déjà comme un casse-tête pour Fabien Galthié et son staff. Une information à laquelle il faut aussi associer la présence d’un doublon, sur la semaine de France-Écosse, qui comptera pour la 17ᵉ journée de Top 14. Deux week-ends de faux-doublons auront aussi lieu à proximité des matchs internationaux de l’hiver. Ainsi, même si le XV de France libère certains joueurs, rien ne lui assure qu’ils auront le repos escompté, puisqu’ils pourront être amenés à jouer en club. En réalité, seules deux semaines de vacances obligatoires, en cours de saison, devraient assurer un minimum de repos aux joueurs internationaux.

Au milieu de cette problématique périlleuse, certains observateurs pointent du doigt que rien n’oblige contractuellement Fabien Galthié à tenir sa promesse des neuf rencontres internationales maximum avant la fin de saison. Ainsi, le staff tricolore pourrait faire appel à leurs stars autant qu'il le souhaite. Néanmoins, une éventuelle blessure de l’un des cadres, qui aurait dépassé ce seuil de neuf matchs, pourrait causer bien des polémiques. Une situation que le XV de France aimerait sans doute éviter à moins d’un an de la Coupe du Monde.

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