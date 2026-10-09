News

À l'ASM, qui décidera quoi entre Christophe Urios et Joe El Abd ? Ce que le club a précisé, et ce qui reste flou

Joe El Abd sera entraîneur principal de l'ASM après la Coupe du monde 2027, et Christophe Urios ne fera plus les feuilles de match.

La Rédaction 09/10/2026 à 13h29
Christophe Urios, prolongé jusqu'en 2030 à l'ASM Clermont, pilotera le projet One ASM aux côtés du futur entraîneur principal Joe El Abd. ©INPHO/James Crombie
Christophe Urios, prolongé jusqu'en 2030 à l'ASM Clermont, pilotera le projet One ASM aux côtés du futur entraîneur principal Joe El Abd. ©INPHO/James Crombie

Cette semaine, le titre de L'Équipe présentait Christophe Urios comme « directeur sportif ». Cette formule peut laisser penser à un décideur qui supervise aussi les choix hebdomadaires. L'ASM distingue pourtant explicitement ce rôle de celui de l'entraîneur principal. Une frontière concrète a ainsi été posée par le président du club, Jean-Claude Pats.

Un passage de témoin après 2027

L'ASM a annoncé le mercredi 7 octobre que Joe El Abd deviendra entraîneur principal après la Coupe du monde 2027. Il doit d'abord terminer sa mission avec l'Angleterre, jusqu'à cette compétition. Le club décrit cette organisation comme l'ouverture d'un nouveau cycle, sans rupture immédiate avec l'équipe actuelle.

Pour rappel, Christophe Urios a prolongé son contrat jusqu'en 2030. Il pilotera le projet One ASM, un rôle présenté comme transversal et tourné vers le moyen et le long terme. Le club lui confie le plan de succession, l'unification des parties prenantes et la valorisation du territoire.

La frontière posée par le président

Jean-Claude Pats a posé la limite en conférence de presse. Selon lui, « ce n'est pas Christophe qui va faire les feuilles de match ». Le quotidien de l'équipe professionnelle reviendra donc à Joe El Abd dès sa prise de fonction.

Urios conservera, de son côté, une responsabilité stratégique autour du projet global. Elle couvre le développement du club et la continuité de son identité sportive. « Joe El Abd veut ramener le club là où il était avant », lance Jean-Claude Pats.

Ce que le club n'a pas encore précisé

Le club n'a pas encore détaillé tous les circuits de décision entre les deux hommes. L'organisation complète du staff reste à construire. La réponse la plus solide est simple : Joe El Abd aura la main sur l'équipe et ses feuilles de match. Christophe Urios restera au cœur du projet, sur un périmètre stratégique dont les modalités ne sont pas entièrement publiées.

balobal
balobal

C'est gonflé


👍 1
Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)
Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)

Au Michelin, ils peuvent se payer de nombreuses roues de secours...


👍 1
JFMA
JFMA

Sûrement.
Mais un pneu tiré par les cheveux quand on ignore qui guide qui.


👍 1
Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)
Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)

Avec Urios, ils ont déjà leur Bibendum ???
Oui, je sais, on a déjà dit : "pas le physique..."


  • Samedi 10 Octobre
  • Stade Français Stade Français
    14:30
    Montpellier HR Montpellier HR
  • USA Perpignan USA Perpignan
    16:35
    RC Vannes RC Vannes
  • LOU Rugby LOU Rugby
    16:35
    Stade Rochelais Stade Rochelais
  • Section Paloise Section Paloise
    16:35
    Castres Olympique Castres Olympique
  • RC Toulon RC Toulon
    16:35
    Racing 92 Racing 92
  • ASM Clermont ASM Clermont
    21:00
    UBB UBB
  • Dimanche 11 Octobre
  • Stade Toulousain Stade Toulousain
    21:05
    Aviron Bayonnais Aviron Bayonnais
Voir tout le programme
Derniers commentaires

Connectez pour consulter les derniers commentaires.

Se connecter