Le rugby français a de quoi rêver à l'approche des finales du Championnat des Nations. World Rugby a dévoilé ce lundi les nommés de ses Awards 2026, et le XV de France y pèse lourd.

Louis Bielle-Biarrey, auteur d'une année étincelante, s'invite parmi les quatre prétendants au titre de meilleur joueur du monde et peut succéder à Antoine Dupont, dernier Français sacré en 2021.

Le championnat de Pro D2 est aussi à l'honneur avec Raffaele Storti (Grenoble), international portugais, nommé pour le plus bel essai de l'année, tandis que la Section Paloise place deux joueurs parmi les quatre candidats à la Révélation : Fabian Brau-Boirie et Aaron Grandidier-Nkanang. Verdict du 27 au 29 novembre.

À un essai des 100, Louis Bielle-Biarrey pose un problème aux défenses : le danger vient aussi de ses courses sans ballon

Louis Bielle-Biarrey, le Français qui défie les géants

Seul Français dans la course au titre suprême, Louis Bielle-Biarrey affrontera trois adversaires de poids : les Springboks Malcolm Marx, lauréat l'an dernier, et Ox Nche, ainsi que le All Black Jordie Barrett.

Cette nomination n'a évidement rien d'un hasard, l'ailier tricolore a fait parler sa vitesse toute l'année, au Tournoi des 6 Nations 2026, il a inscrit 9 essais en 400 minutes, avec 19 franchissements et 366 mètres parcourus, pour un total de 45 points.

Il a poursuivi au Championnat des Nations 2026, avec 2 essais, 4 franchissements, 178 mètres et 3 passes décisives en 240 minutes. Sur ces deux compétitions, il compte donc 11 essais et 23 franchissements.

Il pourrait ainsi succéder à Fabien Galthié, Thierry Dusautoir, Antoine Dupont, dernier Français sacré en 2021. Jessy Trémoulière, ancienne joueuse de Clermont (78 sélections et 256 points avec le XV de France féminin), avait elle aussi été distinguée en 2018 et 2020, et même élue joueuse de la décennie lors d'une édition spéciale. Le vainqueur sera dévoilé pendant les finales du Championnat des Nations, du 27 au 29 novembre.

Setting the standard 🤯 The nominees for Men's 15s Player of the Year presented by @Visa are: Jordie Barrett 🇳🇿 Louis Bielle-Biarrey 🇫🇷 Malcolm Marx 🇿🇦 Ox Nche 🇿🇦 #WorldRugbyAwards https://t.co/0XJ9kSywYN — World Rugby (@WorldRugby) November 23, 2026

Storti, l'outsider de Pro D2

Le championnat de France sera aussi représenté dans la catégorie Essai de l'année, grâce à Raffaele Storti. L'international portugais, qui évolue en Pro D2, est nommé pour son essai inscrit face aux Tonga en juillet dernier, lors de la Coupe des Nations.

Il affronte notamment Antoine Dupont, nommé pour son essai contre l'Écosse dans le Tournoi, ainsi que Peter Lakai, Henry Pollock et Pita-Gus Sowakula. Ce sont les supporters qui trancheront : le vote est ouvert sur le site de World Rugby jusqu'au mercredi 25 novembre à 18 heures, heure française.

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Deux Palois pour la Révélation

Du côté de la Révélation de l'année, la Section Paloise place deux joueurs parmi les quatre nommés : Fabian Brau-Boirie et Aaron Grandidier-Nkanang, tous deux internationaux français.

Ils sont en concurrence avec le Sud-Africain Paul de Villiers et le Japonais Ryunosuke Ito. Ce prix récompense les talents ayant disputé leur premier match international à XV et marqué la scène internationale en 2026. L'an dernier, il était revenu au Néo-Zélandais Fabian Holland.