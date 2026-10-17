« Il faudra d'abord gagner le match » : Ugo Mola explique comment le nouveau bonus offensif pourrait changer les choix du Stade Toulousain

Les suiveurs du Top 14 ainsi que les joueurs hexagonaux ne sont pas dépaysés ce week-end. Pour décrocher le bonus offensif, une équipe doit désormais marquer 3 essais de plus que l'adversaire. C'est le même principe que dans les championnats français.

Jusqu'ici, toute équipe qui inscrivait au moins 4 essais s'assurait un point de plus. Un changement qui pourrait avoir une incidence sur la qualification. L'objectif sera donc de bien attaquer sans oublier de défendre, au risque de laisser des points en route.

Plus de relâchement possible en défense

A l'orée de la réception d'Exeter, Ugo Mola a mis l'accent sur la défense, « toujours un sujet important ». Selon le manager toulousain, l'ancienne règle permettait d'être plus orienté vers l'attaque. Elle autorisait peut-être un peu moins de concentration sur le plan défensif. Cette latitude, assure-t-il, ne sera plus possible, et il faudra « appréhender tout ça ».

Gagner d'abord, calculer ensuite

« Il faudra d'abord gagner le match », rappelle le technicien toulousain via Rugbyrama. Ces dernières années, certaines écuries courent derrière les victoires à cinq points pour s'offrir un parcours plus abordable. Le manager avance que les Haut-Garonnais prendront peut-être « un peu plus les points » avec ce nouveau bonus offensif.

Le Stade Toulousain a récemment été performant sur les ballons portés en championnat, rappelle Mola, notamment face à Bayonne. Il se demande donc si cela vaut le coup d'en faire un peu plus. Quoi qu'il arrive, il faudra faire un peu plus de calculs bénéfice/risque. Le sujet a déjà provoqué quelques débats, précise-t-il.

« Assurer trois points ou tenter d'en marquer cinq ou sept ? Les joueurs décideront, et j'aime bien qu'ils décident. » — Ugo Mola, manager du Stade Toulousain

Des matchs qui se décantent plus tard

Mola s'attend à d'autres physionomies de match. Il observe qu'en Top 14, les rencontres se décantent plus tardivement. En Champions Cup, depuis plusieurs années, une équipe qui avait le bonus en poche pouvait gérer. Avec des matchs souvent plus rythmés et des remplacements limités comme en championnat, il faudra tout maîtriser. Les champions de France en titre passeront leur premier examen dimanche face à Exeter. Mola espère surtout que son groupe sera « en capacité de réussir ».