22 blessés au Stade Toulousain : jusqu’où les cadres vont-ils devoir tirer sur la corde ?

Le Stade Toulousain gagne, mais son infirmerie commence franchement à ressembler à une équipe qui pourrait être championne de France. Après le succès 40-18 face à Montpellier ce dimanche soir, Clément Poitrenaud a lâché le chiffre qui pique en conférence de presse : 22 joueurs seraient actuellement blessés.

Et la liste donne le tournis : Ainu’u, Mallez, Hawkes, Meafou, Vergé, Banos, Jelonch, Willis, Castro-Ferreira, Cros, Delpy, Épée, Barassi, Menoncello ou encore Pouzelgues sont notamment concernés, auxquels peuvent s'ajouter les pépins physiques récents pour Mauvaka, Colombe, Graou, Mallia et Kinghorn.

Comme si cela ne suffisait pas, Kalvin Gourgues est sorti touché en toute fin de rencontre face au MHR, semble-t-il commotionné. Le staff attendait encore le bilan médical du lundi avant de savoir s’il fallait ajouter un nouveau nom à cette interminable liste.

Pour l’instant, Toulouse compense grâce à la profondeur d’effectif faramineuse qu'on lui connaît. Merkler a dépanné en 2ème ligne ce dimanche soir, quand le tout jeune Kouassi (19 ans) a découvert le haut niveau, alors que Bonnard-Martin et Rapetti ont enchaîné, preuve que le centre de formation sert aussi de réserve immédiate.

Mais cette richesse a aussi ses limites : à force de manquer de solutions sur certains postes, les cadres sont obligés d’enchaîner. Antoine Dupont et Romain Ntamack ont ainsi disputé les 80 minutes dimanche soir, là où le staff aurait sans doute préféré pouvoir leur économiser quelques cartouches. Ils frôlent déjà les 300 minutes de temps de jeu cette saison.

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Et c’est peut-être là que se situe le vrai danger pour Toulouse. La saison ne fait que commencer, mais elle doit mener plusieurs internationaux jusqu’à une Coupe du monde disputée à l’autre bout du monde, avec une gestion physique qui deviendra forcément capitale au fil des mois.

Le Stade Toulousain a encore de quoi absorber les coups, mais la marge se réduit semaine après semaine. D'autant que certains éléments devraient encore avoir à serrer les dents pour le déplacement à Castres samedi soir, en attendant des retours précieux pour souffler...