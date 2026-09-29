Deux trophées de meilleur joueur du Top 14 ne suffisent pas : pourquoi Jack Willis ne peut toujours pas rejouer avec l’Angleterre

Deux fois roi du Top 14, toujours hors du XV de la Rose

Jack Willis a été sacré meilleur joueur du Top 14 2025-2026 lors de la Nuit du Rugby, pour la deuxième saison consécutive. Le troisième ligne de Toulouse sort d’un exercice à 23 matchs, 1 380 minutes et six essais en championnat. La LNR le classe aussi meilleur gratteur de la saison pour la deuxième année de suite. Pourtant, ses 14 sélections avec l’Angleterre restent bloquées depuis septembre 2023.

Le contraste est saisissant : l’un des joueurs les plus récompensés du championnat français ne peut pas être appelé par Steve Borthwick. La RFU conserve sa politique interdisant normalement la sélection des joueurs basés à l’étranger. Mise en place en 2011, elle doit notamment aider à conserver les internationaux en Premiership et donner davantage d’accès à la fédération sur ses joueurs.

L’exception Wasps qui a permis à Willis de jouer avec l’Angleterre

Willis connaît pourtant la clause des « circonstances exceptionnelles ». Lorsque les Wasps ont été placés en administration à l’automne 2022, il s’est retrouvé sans club en pleine saison et a rejoint Toulouse en novembre. La RFU lui a alors accordé une dérogation afin qu’un départ forcé par la faillite de son employeur ne lui ferme pas immédiatement la porte du XV de la Rose.

Cette protection avait une limite. En octobre 2023, la RFU a indiqué que la fenêtre exceptionnelle accordée aux joueurs touchés par les faillites de clubs anglais courait pendant douze mois. Willis avait entre-temps prolongé à Toulouse. En choisissant de rester au-delà de cette période transitoire plutôt que de revenir en Angleterre, son cas n’était plus couvert par l’exception. Il est donc redevenu inéligible.

Le parallèle avec Steffon Armitage parlera aux habitués du Top 14. Élu meilleur joueur européen en 2014 avec Toulon, le troisième ligne était lui aussi resté hors du XV de la Rose à cause de cette politique. Douze ans plus tard, Willis connaît le même type d’exil sportif, malgré deux trophées consécutifs de meilleur joueur du championnat français.

Ce que cette règle change pour Toulouse

Pour Toulouse, la règle possède un avantage très concret. Willis reste disponible pendant le Tournoi des 6 Nations, période où le Stade perd régulièrement plusieurs internationaux français. À 29 ans, et avant de souffler ses 30 bougies le 24 décembre, il est devenu un cadre du pack rouge et noir. Il est engagé avec Toulouse jusqu’en 2029.

Une porte que ses performances ne suffisent pas à ouvrir

Et sauf changement de politique, un troisième trophée individuel français ne modifierait pas sa situation. Pour rejouer avec l’Angleterre, Willis devra revenir dans un club anglais ou voir la RFU assouplir sa règle sur les joueurs expatriés.