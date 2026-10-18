La tribune présidentielle était bien garnie au Pré Fleuri. Florian Grill, président de la FFR, a assisté vendredi à USON-SUA, aux côtés des présidents des deux clubs. Il s'agit de Régis Dumange (USO Nevers) et de Jean-François Fonteneau (SU Agen). Les trois hommes ont longuement discuté en tribunes, selon La Dépêche du Midi.

Dans un premier temps, ils ont plus ou moins profité, selon les positions, d'un match largement remporté par les visiteurs (7-38). Les Lot-et-Garonnais repartent avec une victoire bonifiée, alors que les locaux n'ont toujours pas gagné le moindre match de la saison. Les Nivernais pointent à la dernière place de la deuxième division. Ensuite, les dirigeants se sont ensuite rendus vers le nouveau centre de performance de Nevers avec Christian Poulalier, président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de rugby.

De second couteau avec Pau à joueur le plus utilisé de la Pro D2 et meilleur franchisseur, Aymeric Luc, la renaissance corrézienne

Un centre pensé pour la performance

Sur ses réseaux sociaux, Florian Grill a détaillé sa visite. Ainsi, il parle d'une "visite particulièrement marquante". Dans un nouveau territoire de rugby, il retient d'abord "l’alignement entre une vision, des convictions et des investissements" avec une cohérence soulignée. Le centre est à l'image du développement du club sur ces dernières années, qu'il décrit comme "simple, sans ostentation, mais incroyablement fonctionnel".

Ici, tout est pensé pour le rugby, les joueurs, le staff, la performance et la formation. Certaines innovations se révèlent même surprenantes. Par exemple, le futur bureau du staff sera "une véritable tour de contrôle". Pour cause, il a vue sur le terrain, sur la salle de musculation et sur l’espace dojo-cardio, à l’étage. Florian Grill évoque plusieurs millions d'euros investis pour donner aux joueurs et au staff les moyens de progresser.

Meilleur marqueur de Pro D2 avec Aurillac, le frigo américain (1,96 m et 122 kg) Ben Houston ne connaît pas le jet-lag dans le Cantal

Une ambition qui dépasse le club pro

Après de tels investissements, le centre bénéficiera aussi aux Espoirs et à l'association, précise Florian Grill. Il s'inscrit dans un projet global, avec le stade du Pré Fleuri, qui comptera plus de 10 000 places à terme. Parmi les enceintes les plus modestes du rugby professionnel français, le stade sera fermé sur ses quatre côtés.

Avec Christian Poulalier, Florian Grill a également évoqué la volonté de rapprocher davantage les clubs de Bourgogne-Franche-Comté de l'USON. Pour lui, Nevers peut devenir "un formidable trait d’union" entre le rugby des territoires et les divisions professionnelles. Le club pourrait accueillir des joueurs issus des clubs de la région et les accompagner dans leur progression. Au-delà de la région au sens administratif, l'USON Nevers s'affirme comme le porte-étendard des clubs ambitieux des bords de la Loire.

Ainsi, le pensionnaire de Pro D2 a plusieurs fois manifesté sa proximité avec le RC Orléans. Actuellement en Nationale, l'écurie du Loiret, en région Centre-Val de Loire, a pour ambition de se hisser au niveau professionnel. De cette façon, Nevers a cédé un des écrans géants de son stade pour équiper le stade Marcel-Garcin, à l'été dernier. Plusieurs espoirs ou anciens joueurs de l'USON se sont aussi présentés sous le maillot noir, rouge et jaune ces dernières saisons.

De la N2 au Top 6 de Nationale 1 ? Orléans (et son budget XXL) assume déjà ses ambitions

Des résultats difficiles, une période de transition

Le président de la FFR reconnaît que "les résultats sportifs de ce début de saison sont difficiles". Il parle d'une période de transition, avec la volonté de donner davantage de place à la formation. Il veut offrir aux joueurs régionaux un environnement "protecteur et exigeant". Il n'exclut pas de leur permettre ensuite de rejoindre le Top 14.

« Une vision de long terme ne se juge pas à l’aune de quelques résultats immédiats. » — Florian Grill, président de la Fédération française de rugby