1 m 96 et 122 kg, co-meilleur marqueur de Pro D2 avec Aurillac, Ben Houston, le rêve américain made in Cantal

Ben Houston, c’est l’histoire d’un joueur arrivé sur la pointe des pieds en Pro D2 cette saison, et qui se retrouve propulsé co-meilleur marqueur du championnat.

Une performance qu’il partage avec Dorian Marco-Pena, talonneur de Valence Romans, déjà parmi les meilleurs dans ce domaine la saison dernière.

Alors, force est de constater que le colosse arrivé des California Legion en MLR s’est parfaitement acclimaté au Cantal, et ce n’est pas Enzo Marzocca, son coéquipier, qui dira l’inverse.

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"Un numéro 8 qui sent le rugby"

Dans sa pléiade de Hollandais et de joueurs formés au club, Aurillac a décroché la perle rare, venue tout droit du pays de l’Oncle Sam en la personne de Ben Houston.

Une opportunité sur le marché : il devait rejoindre Mont-de-Marsan avant la descente du club en Nationale, et s’est finalement retrouvé un peu plus loin de la côte atlantique.

Ce dernier ne semble néanmoins pas bouder son plaisir : il compte six essais en quatre matchs, dont un doublé face à Biarritz lors de la sixième journée. Il s’est également illustré lors du derby face à Brive en marquant au quart d’heure de jeu, remettant son équipe dans le sens de la marche.

Bref, un joueur important du dispositif de Roméo Gontineac, qui permet pour l’instant aux Cantaliens de pointer à la 10e place du championnat.

Des tribunes, Enzo Marzocca, en pleine rééducation après une blessure aux ligaments croisés et arrivé cet été de Chambéry, confie voir un joueur parfaitement épanoui. C’est la résultante d’une acclimatation soignée à laquelle le gaillard américain s’est parfaitement plié, cumulant désormais un bilan sportif parfait.

"C’est déjà un super mec ! Hyper bien intégré. C’est un numéro 8 qui sent le rugby : il avance tout le temps, c’est un vrai troisième ligne centre moderne. Il arrive toujours à trouver un espace, il sait jouer après lui et il est très efficace."

Enzo Marzocca, Aurillac

𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀𝐓𝐔𝐑𝐄 ✍️ Le pack continue de se renforcer 👊🏼 Le Stade Aurillacois est fier d’annoncer la signature du troisième ligne australien 𝐁𝐞𝐧 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐭𝐨𝐧 pour les 3️⃣ prochaines saisons. Plus d'informations sur notre site internet. https://t.co/Kvrnn3Wnvx — Stade Aurillacois Cantal Auvergne (@SArugbyofficiel) July 1, 2026

Une éclosion programmée ?

Ben Houston arrive en Pro D2 avec un solide bagage statistique en Major League Rugby. En 2025, il avait disputé 945 minutes, inscrit six essais pour 30 points, réalisé huit franchissements et parcouru 613 mètres en 163 courses, tout en battant 42 défenseurs.

Sa saison 2026 confirme cette efficacité : en seulement 502 minutes, il a déjà marqué cinq essais pour 25 points, avec un taux de passes réussies de 97 % et seulement quatre pénalités concédées.

Sa régularité dans le jeu au sol et son rendement devant la ligne d’en-but expliquent en partie le succès de son adaptation en Cantal.