De second couteau avec Pau à joueur le plus utilisé de la Pro D2 et meilleur franchisseur, Aymeric Luc, la renaissance corrézienne

C’est ce que l’on appelle une renaissance, et pour cause : à son arrivée à Brive, Aymeric Luc venait de finir une saison en dents de scie avec la Section Paloise.

Barré par la concurrence XXL aux ailes et à l’arrière dans le Béarn, il quitte le Hameau et rejoint donc la Corrèze pour relancer sa carrière.

À 29 ans, ce dernier semble réussir parfaitement son pari, puisqu’il est de toutes les batailles en ce début de saison avec les Brivistes, affichant un rendement bien meilleur que la saison dernière en Top 14.

VIDEO. Un pilier lancé sur 80 mètres : Vakh Abdaladze ressort ses vieux réflexes de centre et régale Brive face à Colomiers

Aymeric Luc meilleur arrière de Pro D2 ?

En occupant le poste de numéro 15, Aymeric Luc semble parfaitement épanoui, et les chiffres confirment cette renaissance.

Rapportées à 80 minutes, ses statistiques sont nettement supérieures à celles de la saison dernière avec la Section Paloise : 4 points contre 2,3, soit presque le double, 13 courses contre 8, et 86 mètres parcourus contre 55.

Plus impliqué dans le jeu, Aymeric Luc touche davantage de ballons, passe et joue plus souvent au pied (4 coups de pied en jeu contre 2).

Il franchit aussi davantage, avec 2 franchissements par match contre 1,5 l’an dernier. Tout n’est pourtant pas parfait : le pourcentage de plaquages réussis chute à 50 %, contre 76 % l’an dernier, et la précision dans les passes baisse également (88 % contre 100 %), avec quatre mauvaises passes.

À ces nuances s’ajoute le niveau de la Pro D2, un cran sous celui du Top 14. Reste qu’avec 4 essais en 400 minutes, le Briviste a retrouvé du rythme et de la confiance, et son pari de quitter le Béarn pour se relancer en Corrèze semble payant.

Il est ainsi le joueur le plus utilisé de la division, le meilleur franchisseur et celui qui parcourt le plus de mètres. Il est également le deuxième joueur à avoir cassé le plus de plaquages, avec 34 unités, juste derrière Rasaku (35).

Aymeric Luc c’est tellement ma came de numéro 15. Toutes les différences qu’il provoque avec ses courses. — 𝗧𝗨𝗥𝗡 𝗢𝗩𝗘𝗥: 𝘙𝘶𝘨𝘣𝘺 (@TurnOverFR) October 8, 2026

Brive, l'équipe qui gratte le plus de ballons

Loin de penser qu’Aymeric Luc est capable, à lui seul, de porter le CA Brive, ses performances sont également le fruit d’un travail collectif.

Et pour cause, Brive est l’équipe qui gratte le plus de ballons du championnat, avec 27 munitions récupérées. Quand on connaît l’efficacité d’Aymeric Luc et son aptitude à exploiter les ballons de turnover, cela fait souvent mouche.

Brive est aussi l’équipe qui occupe le mieux le terrain en Pro D2. Là encore, Aymeric Luc n’y est pas pour rien, puisqu’il a distribué 20 coups de pied en jeu.