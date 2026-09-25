VIDEO. Un pilier lancé sur 80 mètres : Vakh Abdaladze ressort ses vieux réflexes de centre et régale Brive face à Colomiers

Un pilier au bout d’un contre de 80 mètres

Brive avait déjà frappé fort lorsque Vakh Abdaladze a participé au spectacle. Jeudi face à Colomiers, le CAB menait 34-14 autour de la 63e minute. Sur le renvoi, Aymeric Luc a cassé deux plaquages avant de servir Abdaladze. Le pilier a trouvé le jeune Victor Rayeur, poursuivi sa course puis récupéré le ballon pour conclure entre les poteaux. Entré à la 51e minute, il a donc eu besoin d’un petit quart d’heure pour signer l’image de la soirée : une séquence de 80 mètres.

Des jambes de centre sous le numéro 17

L’action surprend moins lorsqu’on remonte le parcours du Géorgien. Avant de devenir pilier, Abdaladze a commencé le rugby dans les lignes arrières en Irlande. Brive rappelait à sa signature, en 2023, qu’il avait d’abord évolué au centre avant de basculer en première ligne.

Et ça se voit. Après sa première passe, Abdaladze ne regarde pas l’action filer : il accélère, reste dans l’axe de Rayeur et offre une solution intérieure jusqu’au bout. À 30 ans, ce soutien dit beaucoup de sa mobilité et son envie sur le pré.

Huit minutes qui ont fait basculer le match

Le CAB venait de transformer un avantage de 20-14 en démonstration. Luc avait marqué à la 61e, Geoffrey Cros quelques minutes plus tard, puis Abdaladze a porté le score à 41-14. Trois essais en huit minutes ont assommé Colomiers, revenu à trois points après la pause.

L'ancien centre formé en Irlande a terminé l’une des actions les plus spectaculaires de la soirée comme un trois-quarts lancé plein champ. Passé par le Leinster avant Brive, il rappelle qu’un pilier peut conserver de vieux réflexes de trois-quarts.

Cinq sur cinq avant la coupure

Brive a gagné 41-26, sans bonus offensif après deux essais columérins en fin de match. Ce cinquième succès en cinq journées permettait aux Corréziens de prendre provisoirement la tête de la Pro D2 avec 21 points. Pour refermer ce premier bloc, le Stadium retiendra aussi cette image : un pilier au bout d’un contre de 80 mètres.