Henry Pollock, l'enfant terrible du rugby anglais, écrase la concurrence, et Northampton ne s'y trompe pas en le prolongeant

Prolongé tout récemment par Northampton, le crack anglais Henry Pollock, qui fait parler de lui notamment pour son attitude de showman, affiche des standards aussi fous sur le terrain.

Vainqueur du Premiership avec les Saints, en étant titulaire lors de l'immense majorité des rencontres, y compris en phase finale, le troisième ligne a confirmé, après sa première saison pleine en professionnel, tout le bien qu'on pensait de lui.

Multipliant les rendez-vous en sélection et les rencontres de haut niveau avec sa formation en championnat, comme en attestent ces données.

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Pollock, le meilleur avant de Premiership ?

Si beaucoup doutent encore de son efficience sur le rectangle vert, Henry Pollock, à chaque fois qu'il foule les pelouses de Premiership, affiche des rendements assez impressionnants.

Au regard de son jeune âge et de sa faible expérience du très haut niveau, difficile de l'imaginer faire mieux que certains cadors comme l'évoque Opta Jonny.

Parmi ceux qui ont disputé plus de 400 minutes de jeu, soit 5 matchs minimum, il est celui qui a effectué le plus de courses par match, à hauteur de 17,4 en moyenne.

Mieux encore, il est celui qui a le plus avancé, avec 20 mètres de plus par match en moyenne que tous les autres avants du championnat, portant son total à 85 mètres par rencontre.

232 - Of the 232 players to feature for 400+ @premrugby minutes last season, Henry Pollock ranked first for carries per 80 minutes (17.4) and gained at least 20 metres more per 80 than any other forward (85).



Committed. https://t.co/G7qwedbAgv — OptaJonny (@OptaJonny) September 24, 2026

Aussi efficace en Champions Cup

Avec les Saints, il a également pris part à 6 rencontres de Champions Cup lors de la saison 2025-2026.

La saison d'avant, il s'était ouvert les portes de la finale face à Bordeaux, au terme d'un parcours assez remarquable, éliminant le Leinster, Castres et Clermont en phase finale.

Lors de la demi-finale face aux Irlandais, il termine la partie avec 18 plaquages et 21 rucks défensifs, tout en parcourant 59 mètres balle en main, encore le meilleur ratio de la partie.

Bref, si vous doutiez de son abattage défensif, la jeune star du XV de la Rose semble vraiment savoir tout faire.