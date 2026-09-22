Courtisé à prix d’or, Henry Pollock choisit Northampton jusqu’en 2029 : comment les Saints ont conservé leur phénomène de 21 ans

Pollock reste à la maison, Northampton gagne son bras de fer

Il y a huit jours encore, Henry Pollock assurait être « ouvert à toutes les opportunités ». Le dossier n’aura finalement pas traîné beaucoup plus longtemps. Northampton a officialisé ce mardi la prolongation pluriannuelle de son troisième ligne de 21 ans. Formé chez les Saints, dont il a intégré l’académie dès les catégories de jeunes, l’international anglais poursuit donc l’aventure à Franklin’s Gardens. Le club ne précise ni la durée exacte de son nouveau contrat ni son salaire. Selon The Times, l’accord l’engagerait jusqu’en 2029.

1 million pour Henry Pollock ? Red Bull aurait lancé une offensive majeure pour attirer la pépite anglaise

400 000 livres, très loin du million évoqué par Eddie Hearn

Le chiffre attire forcément l’œil. Toujours selon The Times, Pollock percevrait environ 400 000 livres par saison (environ 466 000 euros) lors des exercices 2027-2028 et 2028-2029. Une somme considérable dans le rugby anglais, mais très éloignée du million de livres publiquement évoqué par son représentant Eddie Hearn. Début septembre, Phil Dowson reconnaissait d’ailleurs que Northampton devait trouver un compromis entre les ambitions financières du joueur et les contraintes de construction de son effectif.

Parce que les Saints ne disposent pas d’un chéquier extensible. Le plafond salarial de la Premiership s’élève à 6,4 millions de livres cette saison, hors différents crédits et exemptions. Northampton doit donc faire entrer Pollock dans une équation concernant plus de cinquante joueurs. Le club anglais a déjà sécurisé Tommy Freeman, tandis que George Furbank a quitté Franklin’s Gardens. Garder tout le monde est impossible, même pour le champion d’Angleterre.

À 21 ans, Pollock possède déjà une valeur qui dépasse Northampton

Pollock possède déjà 13 sélections avec l’Angleterre et a participé à la tournée 2025 des Lions britanniques et irlandais. Sa trajectoire internationale a été fulgurante après son titre mondial avec les moins de 20 ans en 2024. Et son profil dépasse désormais le terrain : son arrivée chez Matchroom, l’agence des Hearn, illustre cette volonté d’en faire également une personnalité identifiable hors du petit monde de l’ovalie. N'en déplaise aux supporters tricolores.

Le feuilleton avait d’ailleurs pris une autre dimension début septembre. RugbyPass rapportait alors une offre de Newcastle Red Bulls qui aurait atteint la valorisation d’un million de livres par an avancée par Hearn. Ce montant n’a pas été confirmé officiellement par Newcastle. Quelques jours plus tard, Pollock entretenait lui-même le suspense en expliquant vouloir étudier les différentes possibilités offertes à un joueur dont la carrière reste courte.

Northampton sécurise aussi un symbole

Conserver Pollock dépasse donc la simple prolongation d'un troisième ligne. Northampton protège l’un des produits les plus spectaculaires de sa formation et un joueur capable d’incarner son projet. Le garçon avait rejoint le système des Saints dès les moins de 13 ans avant de débuter avec les professionnels à seulement 17 ans en septembre 2022.

Et à quelques jours de la reprise du championnat, le timing tombe parfaitement. Pollock explique vouloir continuer à gagner avec ses amis et estime que son équipe ne fait que commencer son histoire. À 21 ans, avec déjà l’Angleterre et les Lions sur le CV, le plus difficile pour Northampton était peut-être simplement de lui donner suffisamment de raisons de rester chez lui.