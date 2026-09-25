Pourquoi la ville bretonne de Landerneau sera-t-elle mise à l'honneur en Top 14 sur le Stade Mayol ?

Depuis le retour dans l'élite française des Vannetais, un joueur de l'effectif toulonnais doit s'émerveiller de la nouvelle.

Et pour cause, Corentin Mézou, deuxième ligne de la formation varoise, reçoit son frère aîné, Timothé Mézou avec le RC Vannes.

Lors de la 4e journée de la saison 2024-2025, les deux frangins s'étaient affrontés en étant titulaires, chacun de leur côté.

Cette année encore, l'élite française compte une fratrie de plus, et visiblement pour un long moment.

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Landerneau à l'honneur lors de Toulon-Vannes

Corentin et Timothé, avant de passer professionnels dans leurs clubs respectifs, ont foulé les pelouses de l'URL, l'Union Rugbystique de Landerneau.

Cette ville d'environ 16 000 habitants, proche de Brest, les deux frères la quittent tour à tour pour atterrir à Vannes, où Timothé restera jusqu'à connaître le Top 14, notamment, et un titre de champion de France de Pro D2.

De son côté, Corentin s'est révélé lui aussi très tôt dans l'élite : après son arrivée à Toulon en 2023, il dispute, avec France U20, le Mondial et le Tournoi des 6 Nations.

La saison suivante, pareil, mais cette fois il enchaîne les feuilles de match avec Toulon. Depuis, il est annoncé comme un jeune crack montant. Cette saison, il ne compte qu'une titularisation, sur la pelouse de Castres.

𝘿𝙚𝙪𝙭 𝙛𝙧𝙚̀𝙧𝙚𝙨 ⚔️



Deux frères, deux équipes, un match… Vivez la rencontre face au RC Vannes à travers les Mézou(s) et leurs proches 😍



1ère à Mayol pour Corentin⚡ 1ère en Top 14 pour Timothé : un Inside à retrouver en intégralité sur Youtube 👇#ParceQueToulon — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) October 3, 2024

Les Mézou bientôt dans les grandes fratries du rugby français ?

Les frères Boniface, André et Guy, ont marqué les années 1960 avec le Stade Montois et l'équipe de France en formant l'une des plus célèbres paires de centres de l'histoire du rugby tricolore.

Les frères Spanghero (Walter, Laurent et Claude), originaires de Narbonne, ont eux aussi longtemps porté le maillot bleu dans les années 1970, tandis que la famille Camberabero (le père Aimé, puis ses fils Didier et Guy) a marqué trois générations sous le maillot de La Voulte puis en équipe de France.

Plus récemment, on peut citer les frères Tolofua, Christopher et Selevasio, tous deux internationaux et présents en Top 14 ou encore les frères Taofifenua, passés par Toulon.

C'est dans cette lignée de fratries marquantes que Corentin et Timothé Mézou pourraient bien s'inscrire à leur tour, eux qui ont grandi ensemble du côté de Landerneau avant de tracer chacun leur route jusqu'à l'élite.