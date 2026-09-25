Deux essais en trois matchs de Top 14 : Lyon sécurise un atout fidjien aux 9 sélections jusqu'en 2029

C'est l'un des piliers de ce début de saison pour Lyon, et le staff rhodanien ne s'y trompe pas en le prolongeant pour deux saisons. En effet, Iosefo Masi est l'un des hommes du moment.

Arrivé il y a deux ans chez les pensionnaires du Stade de Gerland, le Fidjien, qui voyait son bail se terminer en juin prochain, est aujourd'hui lié au club jusqu'en 2029.

Ce dernier pourrait, en cas de bonne prestation cette saison, s'ouvrir les portes du Mondial avec sa sélection (même si la concurrence est folle).

VIDÉO. Pour son premier essai avec les Fidji, Virimi Vakatawa, roule sur Naoto Saito et trois Japonais

Iosefo Mafi, l'un des Lyonnais du moment

Deux essais et deux passes décisives, voilà l'une des données les plus parlantes pour le Fidjien de 28 ans, qui dispose d'un impact et d'une complémentarité remarquables avec Théo Millet.

Fort de son mètre 90 et de ses 97 kilos, la flèche fidjienne a effectué 22 courses au cours desquelles il a battu 5 défenseurs et gagné 130 mètres avec le ballon.

Seul vrai point noir pour l'ancien international à 7, vainqueur de la coupe du monde et des Jeux olympiques, un 59 % de plaquages réussis, chose qui semble pour le moment ne pas porter préjudice aux hommes de Karim Ghezal.

Servi sur un plateau @LeLOURugby 🐺

Cette passe magique de Théo Millet pour servir Iosefo Masi 🪄 #TOP14 pic.twitter.com/PipoonO6nT — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 21, 2025

14 joueurs libres en juin prochain

Le LOU effectue l'un de ses meilleurs démarrages de la décennie avec ses trois victoires d'affilée en Top 14.

Bon nombre des acteurs de cette réussite sont les historiques de cette formation, et contre toute attente, les recrues de l'intersaison ne font pour l'heure qu'intégrer la rotation.

Chose qui devrait bouger d'ici quelques mois, puisque l'effectif de Karim Ghezal dispose de 14 éléments en fin de contrat dès juin prochain, et parmi eux de nombreux tauliers.

Léo Berdeu, Sam Simmonds, Thibault Regard ou encore Thomas Moukoro, entre autres, sont libres pour l'heure de négocier leur contrat avec n'importe quel autre club.

Même si les dirigeants rhodaniens vont démarrer la phase de prolongation pour certains éléments, les arrivées notables de François Cros et la montée de sa jeune garde (Deliance, Baret, Saginadze, Mathiron) pourraient redistribuer les cartes et faire passer le LOU dans une nouvelle ère.