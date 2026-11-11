14 essais en 33 matchs : Provence Rugby verrouille un de ses tauliers du pack

Provence Rugby poursuit la construction de son effectif avec une nouvelle signature importante. Le talonneur Romain Latterrade a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires avec le club aixois. Arrivé à l’été 2025 en provenance de l’Union Bordeaux-Bègles, il est désormais lié aux Noirs jusqu’en 2029.

En seulement quelques mois, le Landais s’est imposé comme un élément incontournable du pack provençal. Son adaptation express s’est notamment traduite par 24 rencontres disputées lors de sa première saison, conclue par une première finale de Pro D2 dans l’histoire du club.

Fort de son expérience au plus haut niveau, avec 33 matchs de Top 14 disputés sous les couleurs de l’UBB, le talonneur apporte toute sa fiabilité dans les secteurs clés : lancer en touche, mêlée et mobilité dans le jeu courant.

Le talonneur le plus prolifique de l’histoire du club

Mais Latterrade sait aussi se montrer décisif près de la ligne. Avec 14 essais inscrits en 33 apparitions, il est même devenu le talonneur le plus prolifique de l’histoire de Provence Rugby.

Une prolongation qui témoigne de la confiance de Philippe Saint-André, le directeur du rugby, envers un joueur parfaitement intégré au projet aixois depuis son arrivée. Le dirigeant entend s'appuyer sur ces cadres expérimentés pour franchir un nouveau cap.

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Car derrière cette signature se dessine une ambition toujours plus affirmée : installer durablement Provence Rugby parmi les meilleures équipes de Pro D2 et viser, à terme, une accession en Top 14.

À 30 ans, Romain Latterrade a donc choisi de poursuivre l'aventure provençale. Un choix de stabilité pour un joueur qui pourrait bien être l'un des hommes forts du prochain grand rendez-vous du club : les phases finales de ProD2. Même si le leader n'est pas encore arrivé, comme on dit...