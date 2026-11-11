Jefferson Poirot blessé à l’entraînement avec le XV de France et forfait face aux Springboks (et peut-être l’Argentine)

Alors qu’il était remplaçant face aux Fidji, Jefferson Poirot manquera la rencontre face à l’Afrique du Sud ce vendredi. Il figure parmi les douze joueurs libérés par Fabien Galthié.

Et c’est loin d’être un choix tactique de la part du sélectionneur : son état de santé nécessite, semble-t-il, de le mettre sur le côté, d’autant que les Bleus s’attendent à un rude combat face aux Springboks.

Preuve en est avec le gaucher bordelais, qui a laissé quelques plumes cette semaine sur les terrains d’entraînement de Marcoussis.

XV de France : le possible retour de Jefferson Poirot révèle-t-il un problème plus profond chez les Bleus ?

Jefferson Poirot commotionné à l'entrainement

Selon les informations de Rugbyrama, Jefferson Poirot aurait subi à l’entraînement une commotion cérébrale nécessitant un protocole de soins.

Si aucune information sur son état n’a filtré, le Bordelais pourrait également manquer la rencontre face à l’Argentine samedi prochain. Selon la gravité du choc, il pourrait se voir imposer une période de douze jours de soins, au terme de laquelle il pourrait théoriquement rejouer au rugby.

Or, la rencontre face à l’Argentine interviendra pile onze jours après le choc reçu mardi par le gaucher de l’UBB. Une tuile pour le XV de France, qui se passerait d’un élément comptant 40 sélections.

Jefferson Poirot sait motiver ses coéquipiers 🫡 Et… On peut dire que ça a bien marché vu le résultat de la rencontre ! #TOP14 https://t.co/G8qQl8yd1a — TOP 14 Rugby (@top14rugby) February 6, 2024

Sauvé par un consultant indépendant ?

Néanmoins, celui qui compte 268 matchs avec l’UBB ne fait état d’aucun antécédent de commotion dans son dossier médical, du moins selon les informations rendues publiques.

En ce sens, si la gravité de la commotion le permet, Jefferson Poirot pourrait réduire sa période de mise en retrait à sept jours, ce qui le rendrait éligible pour affronter l’Argentine.

Pour cela, son état de santé devrait être validé par un médecin indépendant spécialisé dans les commotions, qui donnerait ou non son feu vert.

Une chance persiste donc de le voir affronter la mêlée des Pumas, lui qui effectue un retour intéressant avec le XV de France depuis cet été.