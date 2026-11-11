“C’est une équipe qui nous a éliminés d’une compétition majeure”, marqué (à tort ?) depuis le Mondial 2023, le XV de France en lice pour l’exploit ?

Vendredi, la rencontre revêt une importance toute particulière : les Bleus n’ont plus battu les Springboks depuis 2022, lors d’un test-match d’automne (30-26). Une nouvelle fois, ils ont l’opportunité de rompre le sort.

Rendre une bonne copie face aux doubles champions du monde en titre semble être le strict minimum pour paraître crédibles dans la perspective du prochain Mondial. En ce sens, les Bleus sont attendus au tournant, et ce malgré l’avalanche de blessés.

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Rompre le sort, indispensable pour avancer

Si cette rencontre est d’une importance capitale, c’est que les Bleus n’auront plus beaucoup d’occasions de conjurer le sort avant le prochain Mondial.

Depuis la dernière Coupe du monde, où ils ont été battus par ces mêmes Sud-Africains devant leur public, les Springboks dominent, vraisemblablement, dans les têtes françaises, comme l'évoque encore William Servat.

Mais l’enjeu est aussi collectif. Du groupe qui s’était incliné en quart de finale en 2023, il ne reste aujourd’hui que neuf joueurs.

Pour ce nouvel effectif, la page du Mondial est en grande partie tournée, et c’est justement ce qui rend l’occasion belle : battre le double champion du monde en titre permettrait d’enclencher une vraie dynamique, de passer un cap dans les esprits et de se prouver que ce groupe peut aller chercher les meilleurs. Avancer, pour ces Bleus, passe d’abord par là.

Au-delà de cet aspect symbolique, William Servat, l’entraîneur des avants du XV de France, évoque surtout un enjeu comptable dans ce Nations Championship 2026. Chaque point compte, et celui-ci pourrait peser lourd dans la course aux phases finales.

"Ce sont toujours des matchs particuliers, puisque ce sont des matchs avec énormément d’engagement physique. On démarre le rugby, on joue au rugby parce que c’est un plaisir de jouer à ce ballon qui, de temps en temps, ne tourne pas du bon côté.



Effectivement, c’est un adversaire magnifique, un adversaire qu’on va respecter. On se doit d’avoir de l’admiration pour les équipes qui réussissent comme ils l’ont fait jusqu’à aujourd’hui. Et encore aujourd’hui, je crois que la justesse qu’ils ont et ce qu’ils mettent en place leur donnent les moyens de gagner, de dominer.



Aujourd’hui, bien sûr que c’est un super tournoi pour nous. C’est une équipe qui nous a éliminés d’une compétition majeure il n’y a pas si longtemps, et qui est aujourd’hui dans une autre compétition. Dans cette compétition, ce match est un sommet, un match extraordinaire. Mais au-delà du résultat de ce match-là, il y aura une suite, avec la possibilité de jouer, pourquoi pas, une autre finale. Donc l’intérêt des points est bien présent."

William Servat en conférence de presse

De nombreuses absences pour le XV de France

Un hypothétique succès permettrait aussi d’évaluer la profondeur de cet effectif, marqué par de nombreuses absences de cadres.

Ntamack, Jalibert, Ramos ou encore le tandem Meafou-Flament manqueront à l’appel, mais devraient être des arguments de poids pour l’avenir du XV de France.

Alors, vaincre les redoutables Springboks avec certaines doublures serait un véritable exploit pour le XV de France, même si l’équipe alignée paraît séduisante au demeurant.

FRANCE FACING AN INJURY CRISIS! France have been dealt a major blow ahead of Friday's Nations Championship clash against the Springboks, with several key players sidelined. Romain Ntamack has been ruled out for the remainder of the competition following a serious shoulder injury against Fiji, while Matthieu Jalibert, Antoine Hastoy and Thomas Ramos are also struggling with injuries. With four key playmaking options unavailable, France face a serious selection headache ahead of their showdown with the world champions. How much will these injuries affect France's chances against the Springboks? #FranceRugby #Springboks #FRAvRSA #NationsChampionship #RugbyNews — All Things Rugby (@AllThingsRugbyX) November 10, 2026

Pourquoi l’exploit est possible ?

Parce que c’est un match de rugby, tout simplement. Au-delà de ce sacro-saint dicton, dans les faits, les Springboks affichent évidemment un pourcentage de victoire très important.

Mais dernièrement, ils ont pourtant concédé deux défaites, l’une face aux All Blacks et l’autre face à l’Australie. Cette défaite contre les Wallabies a révélé quelques failles dans le système de jeu d’Erasmus.

Dominés par le repositionnement de Joseph Suaalii, habituel centre replacé à l’aile (1,98 m), les Springboks ont été gênés dans leur jeu au pied de pression, l’arme fatale de cette sélection, qui avait à chaque fois causé du tort au XV de France.

Une voie royale, donc, pour les techniciens que sont Aaron Grandidier et Théo Attissogbé dans ce domaine. Ils auront fort à faire pour contrer les Springboks dans les airs, mais ont démontré en championnat, mais également face aux Fidji la semaine dernière, toute la facilité dont ils disposent dans les timings.

Et ce n’est pas un hasard si ces failles apparaissent : les Boks perdent environ deux matchs par saison. Autrement dit, les battre n’a rien d’impossible, et les Bleus ont toutes les raisons d’y croire.